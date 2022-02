Biden a Zelenskyj sa usilujú o diplomaciu

Washington 13. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v nedeľu obšírne hovoril so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským o kumulácii ruskej armády pozdĺž ukrajinských hraníc, pričom táto dvojica sa zhodla na potrebe "diplomacie a odstrašovania", uviedol Biely dom.



"Obaja lídri sa zhodli na dôležitosti pokračovania v diplomacii a odstrašovaní v reakcii na hromadenie ruskej armády na ukrajinských hraniciach," uvádza sa v texte približne 50-minútového hovoru, z ktorého cituje tlačová agentúra DPA.



"S narastajúcimi obavami Západu, že Rusko sa chystá napadnúť tento bývalý sovietsky štát, Biely dom dodal, že Biden jasne povedal, že Spojené štáty budú rýchlo a rozhodne reagovať spolu so svojimi spojencami a partnermi na akúkoľvek ďalšiu ruskú agresiu proti Ukrajine," píše sa v znení daného vyhlásenia.



Ukrajina požiadala o stretnutie s Ruskom a všetkými ostatnými signatármi Viedenského dokumentu do 48 hodín s cieľom prediskutovať situáciu okolo presunov ruských vojsk pozdĺž ukrajinských hraníc, uviedol v nedeľu ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Informovala o tom agentúra TASS.



Noviny Politico s odvolaním sa na vlastné zdroje informovali, že americký prezident Joe Biden počas piatkového rozhovoru so svojimi transatlantickými spojencami tvrdil, že Rusko môže zaútočiť na Ukrajinu 16. februára.