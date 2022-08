Zelenskyj sa v Kyjeve stretol s tímom MAAE

Kyjev 30. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v utorok v Kyjeve stretol s tímom inšpektorov z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorý má v pláne tento týždeň navštíviť Ruskom obsadenú Záporožskú atómovú elektráreň. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Chceme, aby misia MAAE... dorazila do elektrárne a urobila všetko, čo je v jej silách, aby sme sa vyhli nebezpečenstvu" jadrovej katastrofy, povedal Zelenskyj vo videu zverejnenom jeho úradom.



"Ide pravdepodobne o jednu z najprioritnejších otázok týkajúcich sa bezpečnosti Ukrajiny a dnešného sveta," povedal ukrajinský prezident a vyzval na "okamžitú demilitarizáciu elektrárne" a odovzdanie "plnej kontroly" nad ňou Ukrajine.



Záporožskú atómovú elektráreň obsadili už v prvých týždňoch invázie ruské vojská, avšak naďalej ju prevádzkujú ukrajinskí pracovníci. Toto zariadenie sa odvtedy nachádza na frontovej línii. Rusko a Ukrajina sa v posledných týždňoch navzájom obviňujú z ostreľovania jadrovej elektrárne, čo vyvoláva obavy z možného úniku radiácie.



Tím inšpektorov MAAE pricestoval do Kyjeva v utorok. V Záporožskej atómovej elektrárni má byť od stredy do soboty.



Kremeľ označil misiu MAAE za "nevyhnutnú", zároveň však vylúčil stiahnutie svojich vojakov z elektrárne.