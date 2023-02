Zelenskyj sa v Londýne stretol s britským kráľom Karolom III.

Londýn 8. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v stredu počas návštevy Londýna stretol v Buckinghamskom paláci s britským kráľom Karolom III. Poďakoval sa mu za podporu, ktorú Spojené kráľovstvo poskytuje ukrajinským utečencom. TASR informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



"Som vďačný jeho Výsosti za vrelé prijatie a podporu ukrajinských občanov, ktorí pred vojnou utiekli do Spojeného kráľovstva," napísal Zelenskyj na platforme Telegram. "My všetci sme sa o Vás báli a mysleli sme na Vás...," povedal panovník.



Zelenskyj poznamenal, že britský monarcha je vojenským pilotom a dodal, že "na Ukrajine je dnes každý pilot vzdušných síl kráľom", uviedla AP.



Stretnutie neskôr pokračovalo v súkromí, píše denník The Guardian s tým, že k dvojici sa pridali aj šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba, vedúci prezidentskej kancelárie Andrij Jermak a kráľovský tajomník Clive Alderton. Predmetom rozhovoru bola vojna na Ukrajine a podpora, ktorú Londýn poskytuje tamojším silám.



Zelenskyj v stredu osobne vystúpil pred členmi oboch komôr britského parlamentu a stretol sa s premiérom Rishim Sunakom. Britániu požiadal o dodanie stíhačiek na boj proti ruským inváznym jednotkám.



V stredu večer sa Zelenskyj v Paríži stretne s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Naplánovaná je spoločná večera a predtým krátke vyhlásenie pred novinármi. Vo štvrtok všetci traja odcestujú na summit EÚ do Bruselu.



Zelenskyj tam chce požiadať lídrov členských krajín EÚ o viac zbraní a tiež o podporu čo najrýchlejšieho vstupu Ukrajiny do EÚ, povedal pre agentúru Reuters nemenovaný predstaviteľ ukrajinskej vlády.