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Zelenskyj sa stretol s Tuskom, hovorili aj o historických otázkach
Spor medzi oboma krajinami sa vyostril po tom, ako Zelenskyj udelil jednej z ukrajinských vojenských jednotiek čestný názov Hrdinovia Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA).
Autor TASR
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Lublin 29. júla (TASR) - V poľskom Lubline sa v stredu popoludní po návrate zo Spojených štátov ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stretol s predsedom vlády Poľska Donaldom Tuskom. Podľa Zelenského diskutovali o mnohých bilaterálnych otázkach vrátane historického dialógu medzi oboma krajinami, informuje TASR.
Tusk na sieti X napísal, že so Zelenským hovoril o bezpečnosti Poľska, Ukrajiny a celej Európy, ako aj výsledkoch cesty ukrajinského prezidenta do USA.
„Hovorili sme aj o bezpečnostných výzvach, ktoré, žiaľ, postihujú aj našich ľudí: je dôležité, aby sa Ukrajinci, ktorí kvôli vojne opustili svoje domovy a našli útočisko v Poľsku, cítili v bezpečí,“ uviedol Zelenskyj na sieti X.
Ukrajinský prezident narážal na útoky proti ukrajinským utečencom v Poľsku, ktorí tam čelia rastúcej nevraživosti. Denník Rzeczpospolita uviedol, že polícia prijala v prvom polroku 2026 180 oznámení o trestných činoch z nenávisti voči Ukrajincom, čo predstavuje medziročný nárast o 30 percent. V nedeľu traja Poliaci vo Vroclave po hádke v obchode fyzicky napadli ukrajinský pár pri ich aute.
Agentúra Ukrinform pripomína, že Zelenskyj Poľsko navštívil prvýkrát od decembra 2025. Poľské médiá uviedli, že ide o prvé stretnutie medzi Zelenským a Tuskom na poľskej pôde, odkedy sa vzťahy medzi oboma krajinami zhoršili pre spory ohľadom historických otázok.
Spor medzi oboma krajinami sa vyostril po tom, ako Zelenskyj udelil jednej z ukrajinských vojenských jednotiek čestný názov Hrdinovia Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA). Poľský prezident Karol Nawrocki mu následne odobral najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej orlice.
Poľsko považuje UPA zodpovednú za masakry viac než 100.000 poľských civilistov vo Volyni a východnej Haliči, ku ktorým došlo počas druhej svetovej vojny. Ukrajina ju vníma ako nacionalistické hnutie bojujúce za nezávislosť krajiny.
Tusk na sieti X napísal, že so Zelenským hovoril o bezpečnosti Poľska, Ukrajiny a celej Európy, ako aj výsledkoch cesty ukrajinského prezidenta do USA.
„Hovorili sme aj o bezpečnostných výzvach, ktoré, žiaľ, postihujú aj našich ľudí: je dôležité, aby sa Ukrajinci, ktorí kvôli vojne opustili svoje domovy a našli útočisko v Poľsku, cítili v bezpečí,“ uviedol Zelenskyj na sieti X.
Ukrajinský prezident narážal na útoky proti ukrajinským utečencom v Poľsku, ktorí tam čelia rastúcej nevraživosti. Denník Rzeczpospolita uviedol, že polícia prijala v prvom polroku 2026 180 oznámení o trestných činoch z nenávisti voči Ukrajincom, čo predstavuje medziročný nárast o 30 percent. V nedeľu traja Poliaci vo Vroclave po hádke v obchode fyzicky napadli ukrajinský pár pri ich aute.
Agentúra Ukrinform pripomína, že Zelenskyj Poľsko navštívil prvýkrát od decembra 2025. Poľské médiá uviedli, že ide o prvé stretnutie medzi Zelenským a Tuskom na poľskej pôde, odkedy sa vzťahy medzi oboma krajinami zhoršili pre spory ohľadom historických otázok.
Spor medzi oboma krajinami sa vyostril po tom, ako Zelenskyj udelil jednej z ukrajinských vojenských jednotiek čestný názov Hrdinovia Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA). Poľský prezident Karol Nawrocki mu následne odobral najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej orlice.
Poľsko považuje UPA zodpovednú za masakry viac než 100.000 poľských civilistov vo Volyni a východnej Haliči, ku ktorým došlo počas druhej svetovej vojny. Ukrajina ju vníma ako nacionalistické hnutie bojujúce za nezávislosť krajiny.