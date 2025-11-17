Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj sa v Madride stretne s premiérom i kráľom Filipom VI.

Na snímke ukrajinský prezident Vladimir Zelensky. Foto: TASR/AP

V pondelok predpoludním sa Zelenskyj v Paríži stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v snahe zaistiť pre svoju krajinu posilnenie protivzdušnej obrany.

Madrid 17. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude v utorok v Madride rokovať so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom a absolvuje aj stretnutie s kráľom Filipom VI., oznámil v pondelok Sánchezov úrad. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá pripomína, že návšteva sa koná v rámci Zelenského úsilia o získanie ďalšej podpory v boji proti ruskej vojenskej invázii.

Ukrajinský prezident bude v Španielsku diskutovať „o otázkach spoločného záujmu“ a spolu so Sánchezom vystúpia pred médiami. Jeho návšteva „opätovne potvrdí záväzok Španielska voči Ukrajine vo všetkých oblastiach“, uvádza sa v pondelkovom vyhlásení kancelárie španielskeho premiéra.

Zelenskyj sa tiež počas tejto návštevy plánuje stretnúť s poslancami oboch komôr španielskeho parlamentu. Pôjde o jeho tretiu návštevu tejto spojeneckej krajiny, píše AFP.

Zelenskyj v nedeľu podpísal dohodu o dodávkach plynu s Gréckom, keďže Ukrajinu podľa analytikov čaká ďalšia vyčerpávajúca zima v tomto takmer štyri roky trvajúcom vojenskom konflikte.

.

