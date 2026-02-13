< sekcia Zahraničie
Zelenskyj sa v Mníchove stretol s exilovým iránskym princom Pahlavím
Irán od začiatku vojny na Ukrajine priamo podporuje ruskú inváziu dodávkami dronov a munície.
Autor TASR
Mníchov 13. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v piatok popri Mníchovskej mierovej konferencii (MSC) stretol so synom posledného iránskeho šacha a predstaviteľom iránskej exilovej opozície Rezom Pahlavím. Zelenskyj na sociálnej sieti X napísal, že spolu diskutovali o dôležitosti sprísnenia sankcií na Irán a ďalšie autoritatívne režimy vo svete. Obaja tiež odsúdili spoluprácu medzi Ruskom a Iránom, informuje TASR.
„Ukrajina podporuje iránsky ľud, ktorý bojuje za svoju budúcnosť, a zároveň vyjadrujeme sústrasť všetkým obetiam iránskeho režimu,“ napísal Zelenskyj s odkazom na nedávne protivládne protesty, ktoré iránsky teokratický režim brutálne potlačil.
Irán od začiatku vojny na Ukrajine priamo podporuje ruskú inváziu dodávkami dronov a munície. Partnerstvo medzi Ruskom a Iránom podľa oboch lídrov predstavuje hrozbu nielen pre Ukrajinu, ale aj pre celý región. Zelenskyj a Pahlaví preto odsúdili dodávky iránskych dronov Šáhid do Ruska a udelenie licencií na ich výrobu.
Vystúpenie Zelenského na MSC sa očakáva v sobotu napoludnie v panelovej diskusii venovanej podpore Ukrajine. O budúcnosti Iránu by mal v Mníchove Pahlaví hovoriť ešte v piatok večer.
„Ukrajina podporuje iránsky ľud, ktorý bojuje za svoju budúcnosť, a zároveň vyjadrujeme sústrasť všetkým obetiam iránskeho režimu,“ napísal Zelenskyj s odkazom na nedávne protivládne protesty, ktoré iránsky teokratický režim brutálne potlačil.
Irán od začiatku vojny na Ukrajine priamo podporuje ruskú inváziu dodávkami dronov a munície. Partnerstvo medzi Ruskom a Iránom podľa oboch lídrov predstavuje hrozbu nielen pre Ukrajinu, ale aj pre celý región. Zelenskyj a Pahlaví preto odsúdili dodávky iránskych dronov Šáhid do Ruska a udelenie licencií na ich výrobu.
Vystúpenie Zelenského na MSC sa očakáva v sobotu napoludnie v panelovej diskusii venovanej podpore Ukrajine. O budúcnosti Iránu by mal v Mníchove Pahlaví hovoriť ešte v piatok večer.