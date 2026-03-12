Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. marec 2026Meniny má Gregor
< sekcia Zahraničie

Zelenskyj sa v piatok stretne s Macronom

.
Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR

Zelenskyj a Macron budú tiež diskutovať o diplomatickom úsilí s cieľom zastaviť vojnu na Ukrajine, dodal Elyzejský palác.

Autor TASR
Paríž 12. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude v piatok v Paríži rokovať so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom o možnostiach zvyšovania nátlaku na Rusko, oznámil vo štvrtok Elyzejský palác. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V najbližších dňoch sa podľa očakávania uskutoční aj návšteva Zelenského v Španielsku, ktorý sa bude snažiť posilniť podporu Kyjeva v Európe pred plánovaným budúcotýždňovým novým kolom rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom.

Francúzska prezidentská kancelária uviedla, že rokovania medzi Macronom a Zelenským sa sústredia na zvýšenie sankčného tlaku na Rusko, a to zameraním sa na jeho „tieňovú flotilu“ tankerov používaných na prepravu ropy a iných produktov, čo je v rozpore so sankciami uvalenými na Moskvu od jej invázie na Ukrajinu v roku 2022.

Americký prezident Donald Trump tento týždeň vyhlásil, že niektoré sankcie týkajúce sa ropy sa zrušia v rámci snahy o udržanie nízkych cien ropy na medzinárodných trhoch. Nespresnil však, či sa to bude týkať aj Ruska, hoci v pondelok hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pripomína AFP.

Zelenskyj a Macron budú tiež diskutovať o diplomatickom úsilí s cieľom zastaviť vojnu na Ukrajine, dodal Elyzejský palác. Konanie nového kola trojstranných rozhovorov medzi USA, Ruskom a Ukrajinou navrhli na budúci týždeň Spojené štátu - podľa Zelenského by sa mohli uskutočniť vo Švajčiarsku alebo v Turecku.
.

Neprehliadnite

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána