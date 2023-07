Zelenskyj sa v piatok stretne s tureckým prezidentom Erdoganom

Kyjev/Ankara 6. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok pricestuje do Istanbulu, kde sa stretne s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Diskutovať budú o predĺžení čiernomorskej obilnej dohody a o nachádzajúcom summite NATO v litovskej metropole Vilnius.



Vo štvrtok o tom informovali turecké médiá. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Zelenskyj aj Erdogan chcú predĺžiť platnosť dohody, ktorej platnosť sa skončí 17. júla. Táto dohoda Kyjevu garantuje vývoz kukurice a iných obilnín na svetové trhy počas prebiehajúcej vojny s Ruskom.



Podľa analytikov sa bude ukrajinský prezident snažiť presvedčiť svojho tureckého kolegu, aby odobril vstup Švédska do NATO. Ankara dlhodobo tento krok blokuje pre spor so Štokholmom, v ktorom ho obviňuje z ľahostajného prístupu ku kurdským militantom žijúcim v Švédsku.



Erdogan sa snažil využiť svoje dobré vzťahy s ukrajinským aj ruským prezidentom na ukončenie vojny na Ukrajine, zatiaľ však neúspešne. Turecko zorganizovalo prvé dve kolá mierových rokovaní a usiluje sa o sprostredkovanie ďalších rozhovorov medzi Moskvou a Kyjevom. Západné štáty sa však obávajú o narastajúce hospodárske vzťahy medzi Tureckom a Ruskom, ako aj o vzdor Ankary pri rozširovaní Severoatlantickej aliancie.