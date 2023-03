Zelenskyj sa v rakúskom parlamente poďakoval za humanitárnu pomoc

Viedeň 30. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa počas prejavu prostredníctvom videospojenia prihovoril vo štvrtok poslancom rakúskeho parlamentu. Rakúsku sa poďakoval za poskytovanú humanitárnu pomoc a zdôraznil, že jeho krajina nežiada nič iné, než "mier, bezpečnosť, slobodu a pokoj". TASR informuje na základe správy agentúry APA a stanice ORF.



"Ďakujeme za podporu pri odmínovacích prácach a lekársku starostlivosť (o Ukrajincov) v Rakúsku," povedal Zelenskyj.



Zdôraznil, že každý jeden hlas podporujúci dodržiavanie medzinárodného práva je pre Ukrajinu dôležitý. Poznamenal, že podstatné nie sú geopolitika ani vojensko-politické záležitosti, ale to, aby "každý človek za každých okolností zostal človekom" a aby ľudia nezostali indiferentní voči zlu.



Zelenskyj uviedol, že Ukrajina čelí ruskej agresívnej vojne už 400 dní a každý deň prichádza o mnohých ľudí - vojakov i civilistov. Upozornil na to, že mínami a nevybuchnutou muníciou je kontaminovaných 174.000 kilometrov štvorcových územia Ukrajiny. "Ak sa na váš obraciame s prosbou o podporu, prosíme o ochranu ľudských životov," uviedol. Pred rakúskymi poslancami vyjadril presvedčenie, že Ukrajina v boji proti ruským inváznym silám zvíťazí. Za svoj prejav zožal dlhý potlesk.



Proti vystúpeniu Zelenského však protestovali poslanci pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), ktorí opustili sálu, pričom na svojich miestach zanechali plagáty požadujúce "mier" a "neutralitu".



Bolo to už po druhý raz, čo sa Zelenskyj v online prejave prihovoril Rakúšanom. Koncom júna mal prejav v rámci festivalu 4Gamechangers vo viedenskej Marx Halle. Vtedy sa poďakoval všetkým, "ktorí rozumejú tomu, kto je v tejto vojne vinníkom" a obhajoval sankcie voči Rusku.



Predseda rakúskeho parlamentu Wolfgang Sobotka priblížil, že Viedeň poskytla Kyjevu dosiaľ finančnú a humanitárnu pomoc vo výške viac ako 129 miliónov eur. Zdôraznil tiež, že Rakúsko bude Ukrajine pomáhať aj pri povojnovej obnove krajiny, a to "v rámci EÚ, ako aj bilaterálne, konkrétne a aktívne". Rakúsko je podľa neho "síce neutrálne vojensky, ale nie politicky". Dodal, že v Rakúsku našlo od začiatku vojny na Ukrajine z 24. februára 2022 útočisko takmer 94.000 Ukrajincov.



V Rakúsku iniciovala vystúpenie Zelenského v parlamente liberálna strana NEOS ešte vlani v marci. Toto úsilie však zlyhalo na odpore FPÖ. Namiesto Zelenského predniesol v polovici júna prejav v parlamente vo Viedni napokon osobne predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk.



Zelenskyj po vypuknutí ruskej invázie predniesol prejav pred takmer všetkými parlamentmi členských krajín EÚ s výnimkou Bulharska a Maďarska. V Sofii tomu bránia proruské strany.