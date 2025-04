Zelenskyj sa v Ríme pred pohrebom pápeža stretol s Trumpom

Kyjev 26. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v Ríme nakrátko stretol so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom, potvrdil v sobotu Zelenského úrad. Obaja prezidenti sa v sobotu zúčastňujú na pohrebe pápeža Františka na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Zelenskyj predtým uviedol, že je pripravený sa s Trumpom stretnúť. Agentúra pripomína, že to bola ich prvá schôdzka od ich hádky v Bielom dome z 28. februára.



„Schôdzka sa uskutočnila," povedal Zelenského hovorca Serhij Nykyforov novinárom bez uvedenia ďalších podrobností.



K stretnutiu Trumpa so Zelenským došlo po tom, čo Washington vyhlásil, že Kyjev a Moskva „sú veľmi blízko k dohode“, pripomína AFP.



Trump tento týždeň viackrát vyjadril názor, že prípadná mierová dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou bude zahŕňať uznanie Krymu za ruské územie. Toto stanovisko šéf Bieleho domu zopakoval v rozhovore pre časopis TIME, ktorý bol zverejnený v piatok.



V piatok ukrajinský prezident novinárom potvrdil svoje stanovisko ohľadom polostrova Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014. „Náš postoj sa nezmenil: iba ukrajinský ľud má právo rozhodnúť, ktoré územie patrí Ukrajine. Ústava krajiny hovorí, že všetky dočasne okupované oblasti... patria Ukrajine, ukrajinskému ľudu,“ vyhlásil Zelenskyj.