Zelenskyj sa v stredu zúčastní na virtuálnom summite G7

Tokio 6. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v stredu pripojí k virtuálnemu summitu lídrov skupiny G7. Oznámilo to v noci na stredu Japonsko, ktoré tomuto zoskupeniu ekonomicky najvyspelejších krajín sveta aktuálne predsedá. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Hovorca japonskej vlády novinárom povedal, že japonský premiér Fumio Kišida bude v stredu "hostiteľom TV summitu G7". Dodal, že okrem lídrov krajín G7 sa k prvej časti videokonferencie pripojí aj Zelenskyj. Hovorca tiež uviedol, že Kišida a ostatní lídri G7 vrátane USA budú "diskutovať o otázkach, ktoré sú dôležité pre medzinárodné spoločenstvo, ako je situácia na Ukrajine, situácia na Blízkom východe či umelá inteligencia".



K jeho oznámeniu došlo len niekoľko hodín po tom, ako Zelenskyj na poslednú chvíľu nečakane zrušil plánované online vystúpenie v americkom Senáte, kde mal senátorov informovať o súčasnej situácii na Ukrajine a žiadať ich o schválenie rozsiahlej vojenskej a finančnej pomoci pre Ukrajinu.



Virtuálnu neúčasť ukrajinského lídra na tomto stretnutí oznámil líder demokratickej väčšiny Senátu Chuck Schumer s tým, že Zelenskému do toho niečo prišlo "na poslednú chvíľu". Schumer však zároveň zopakoval nedávne Zelenského slová adresované senátorom, a síce, že "bez ďalšej pomoci od Kongresu nemá Ukrajina prostriedky na to, aby porazila (ruského prezidenta) Vladimira Putina".



AFP pripomína americký Kongres je aktuálne v otázke podpory Ukrajiny rozdelený viac než kedykoľvek predtým, a síce počas už takmer dvojročnej ruskej invázie. Kyjev zároveň už poskytnutú pomoc vyčerpal a je odkázaný na ďalšiu.



Republikáni v Senáte podmieňujú svoju podporu pre ďalšiu finančnú pomoc Ukrajine tým, že demokratická väčšina prijme sprísnenie imigračných zákonov aj ochrany hraníc USA, čo však demokrati odmietajú. Hlasovanie o balíku pomoci pre Ukrajinu v hodnote vyše 60 miliárd dolárov by sa malo v Senáte konať už v stredu.