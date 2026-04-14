< sekcia Zahraničie
Zelenskyj sa v utorok v Berlíne stretne s Merzom
Nemecko je najväčším európskym prispievateľom vojenskej pomoci Ukrajine.
Autor TASR
Kyjev 14. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v utorok v Berlíne stretne s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, oznámil hovorca nemeckej vlády. TASR sa odvoláva na správy agentúr AFP a Reuters.
„Dnes sa konajú nemecko-ukrajinské vládne konzultácie... Kancelár Merz privíta v Berlíne okrem iných aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského,“ uviedol hovorca.
Nemecko je najväčším európskym prispievateľom vojenskej pomoci Ukrajine. Od začiatku ruskej invázie v roku 2022 jej poskytlo približne 55 miliárd eur. V rozpočte na rok 2026 vyčlenilo pre Ukrajinu 11,5 miliardy eur.
V Berlíne sa v utorok stretne aj nemecký minister obrany Boris Pistorius so svojím ukrajinským náprotivkom Mychajlom Fedorovom.
„Dnes sa konajú nemecko-ukrajinské vládne konzultácie... Kancelár Merz privíta v Berlíne okrem iných aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského,“ uviedol hovorca.
Nemecko je najväčším európskym prispievateľom vojenskej pomoci Ukrajine. Od začiatku ruskej invázie v roku 2022 jej poskytlo približne 55 miliárd eur. V rozpočte na rok 2026 vyčlenilo pre Ukrajinu 11,5 miliardy eur.
V Berlíne sa v utorok stretne aj nemecký minister obrany Boris Pistorius so svojím ukrajinským náprotivkom Mychajlom Fedorovom.