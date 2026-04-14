Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 14. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Zelenskyj sa v utorok v Berlíne stretne s Merzom

Na snímke prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Kyjev 14. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v utorok v Berlíne stretne s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, oznámil hovorca nemeckej vlády. TASR sa odvoláva na správy agentúr AFP a Reuters.

„Dnes sa konajú nemecko-ukrajinské vládne konzultácie... Kancelár Merz privíta v Berlíne okrem iných aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského,“ uviedol hovorca.

Nemecko je najväčším európskym prispievateľom vojenskej pomoci Ukrajine. Od začiatku ruskej invázie v roku 2022 jej poskytlo približne 55 miliárd eur. V rozpočte na rok 2026 vyčlenilo pre Ukrajinu 11,5 miliardy eur.

V Berlíne sa v utorok stretne aj nemecký minister obrany Boris Pistorius so svojím ukrajinským náprotivkom Mychajlom Fedorovom.
Neprehliadnite

VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína