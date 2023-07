Zelenskyj sa vrátil z Turecka s piatimi veliteľmi obrancov Azovstaľu

Kyjev 8. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v sobotu vrátil z návštevy Turecka spoločne s piatimi bývalými veliteľmi ukrajinských vojakov, ktorí bránili mariupolské oceliarne Azovstaľ pred útokmi ruských inváznych vojsk. Informovala o tom televízna stanica Sky News.



Zelenskyj už krátko pred svojim návratom do vlasti avizoval, že spoločne s ním príde aj skupina ukrajinských vojakov, ktorí sa dostali do ruského zajatia.



Po Zelenského návrate bola zverejnená séria fotografií, na ktorých sa prezident objíma s piatimi bývalými veliteľmi obrancov Azovstaľu: Denysom Prokopenkom, Sviatoslavom Palamarom, Serhijom Volynským, Olehom Chomenkom a Denysom Šlehom. Na jednej z fotografií Zelenskyj pózuje s vojakmi na palube lietadla.



Ide o piatich veliteľov tzv. pluku Azov a iných zložiek ukrajinskej armády (ukrajinskej Národnej gardy a námornej pechoty), ktoré zohrali kľúčovú úlohu pri obrane juhoukrajinského mesta Mariupol, respektíve tamojších oceliarní Azovstaľ, kde sa zabarikádovali poslední ukrajinskí obrancovia.



Bitka o Mariupol sa začala hneď po ruskom vpáde na Ukrajinu z vlaňajšieho 24. februára a Rusom sa mesto podarilo dobyť po ťažkých bojoch až po takmer troch mesiacoch.



Piati velitelia pluku Azov sa z ruského zajatia dostali v rámci výmeny zajatcov medzi Ukrajinou a Ruskom vlani v septembri. V súlade s dohodou, ktorú sprostredkovali Saudská Arábia a Turecko, boli po prepustení prevezení do Turecka, kde mali zostať pod ochranou tamojších úradov až do konca vojny na Ukrajine. Prečo sa napokon vrátili z Turecka so Zelenským, nebolo bezprostredne jasné.



Po príchode do Turecka sa piati velitelia vlani na jeseň zvítali so svojimi príbuznými a dostali Rad Zlatej hviezdy a titul Hrdinu Ukrajiny, ktoré im udelil prezident Zelenskyj.