Zelenskyj podporil dlhodobú víziu energetickej bezpečnosti Európy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (uprostred), predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová (vpravo) a predseda Európskej rady Charles Michel počas spoločnej tlačovej konferencie na summite vrcholných predstaviteľov EÚ a Ukrajiny v Kyjeve v utorok 12. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Kyjev 12. októbra (TASR) - Ukrajina a Európska únia sa dohodli, že začnú viesť strategický dialóg v oblasti energetiky. Po summite Ukrajina-EÚ o tom v Kyjeve informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého je nevyhnutné vypracovať spoločnú dlhodobú víziu energetickej bezpečnosti Európy.Zelenskyj na spoločnom brífingu s predsedom Európskej rady Charlom Michelom a šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou upozornil, že dokončenie výstavby Nord Stream 2. Informovala o tom agentúra TASS.Von der Leyenová uviedla, že EK zdieľa obavy Ukrajiny o dodávky plynu a zvažuje rôzne scenáre, ako zabezpečiť reverzný tok plynu z Európy vrátane jeho reverzných dodávok zo Slovenska.Šéfka EK zdôraznila, že Ukrajina. Zároveň upozornila na skutočnosť, že ak Ukrajina zlepší svoju efektívnosť v energetike, nebude potrebovať plyn dovážať.EÚ súčasne vyzvala Kyjev, aby sa nezastavil na ceste v boji proti korupcii a vplyvu oligarchov. Zároveň opätovne potvrdila, že naďalej podporuje úsilie Ukrajiny zamerané na rozsiahle reformy, najmä v justičnom systéme a v boji proti korupcii.Počas rokovaní v Kyjeve sa Ukrajina a EÚ dohodli na koordinácii svojich snáh v oblasti bezpečnosti v Čiernom mori, pričom tiež apelovali na Rusko, aby zaistilo prístup do Azovského mora. Súčasne odsúdili rozhodnutie uzavrieť časť Čierneho mora pre vojnové lode zo zahraničia.EÚ a Ukrajina v rámci summitu v Kyjeve podpísali dohody o spoločnom leteckom priestore, o vstupe Ukrajiny do programu výskumu a inovácií Horizon Europe, ako aj o jej účasti na programe Kreatívna Európa v rokoch 2021-2027.Zelenskyj po podpisovom akte vyjadril nádej, že počas budúceho summitu Ukrajina-EÚ bude s EÚ podpísaná dohoda o zhode a prijateľnosti priemyselných výrobkov (ACAA).Po rokovaní s predstaviteľmi EÚ Zelenskyj vyjadril presvedčenie, že spoločné vyhlásenie zo summitu je. Dodal, žeZelenskyj informoval, že jednou z kľúčových tém summitu bola koordinácia krokov Ukrajiny a EÚ k dosiahnutiu mieru na východe Ukrajiny.V tejto súvislosti deklaroval, že vina za nedostatočný pokrok v mierovom urovnaní v DonbaseNa spoločnej tlačovej konferencii po rokovaniach s predstaviteľmi EÚ ukrajinský prezident potvrdil, že Ukrajina je za zosilnenie sankčného režimu voči Rusku a za prijatie reštrikcií voči všetkým osobám, ktoré sa zapojili do prípravy hlasovania vo voľbách do ruskej Štátnej dumy na tzv. dočasne okupovaných územiach Ukrajiny alebo sa na nich zúčastnili.Agentúra Ukrinform pripomenula, že Rada EÚ predtým rozhodla, že sankcie uvalené za kroky proti územnej celistvosti a zvrchovanosti Ukrajiny uvalí na ďalších osem osôb. Ide o sudcov, prokurátorov a pracovníkov bezpečnostných zložiek zodpovedných za presadzovanie ruských zákonov na nezákonne anektovanom Kryme a Sevastopole.Reštriktívne opatrenia EÚ za narušenie územnej celistvosti Ukrajiny sa tak vzťahujú na 185 ľudí a 48 inštitúcií, spresnil Ukrinform.