< sekcia Zahraničie
Zelenskyj sa zúčastní na summite NATO v Ankare, potvrdil Rutte
Generálny tajomník tiež zopakoval, že mnohí členovia NATO neprispievajú dostatočnými finančnými prostriedkami na pomoc Ukrajine.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Helsingborg 22. mája (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte v piatok potvrdil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dostal pozvánku a zúčastní sa na nadchádzajúcom summite Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.
„Už som ho pozval. Bude tam,“ povedal generálny tajomník novinárom po zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov NATO vo švédskom Helsingborgu.
Rutte na otázku ohľadom Ukrajiny uviedol, že „existujú správy, že dokonca znovu zaberá späť svoje územie, nie masívne, ale aspoň sa stabilizuje a potenciálne sa dokonca uberá správnym smerom“.
„Nebol by som veľmi spokojný, keby som bol dnes (ruský prezident Vladimir) Putin, nikdy by som nebol spokojný, keby som bol Putin, ale už vôbec nie v posledných niekoľkých týždňoch, pretože veci sa nevyvíjajú správnym smerom,“ doplnil.
Rutte označil stretnutie ministrov zahraničia NATO za „veľmi dobré“, hoci doplnil, že „ide o demokratickú alianciu a vždy budeme mať debaty“. Zdôraznil však, že v porovnaní so situáciou pred dvoma rokmi je rozdiel obrovský.
Generálny tajomník tiež zopakoval svoje štvrtkové slová o tom, že mnohí členovia NATO neprispievajú dostatočnými finančnými prostriedkami na pomoc Ukrajine.
„Už som ho pozval. Bude tam,“ povedal generálny tajomník novinárom po zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov NATO vo švédskom Helsingborgu.
Rutte na otázku ohľadom Ukrajiny uviedol, že „existujú správy, že dokonca znovu zaberá späť svoje územie, nie masívne, ale aspoň sa stabilizuje a potenciálne sa dokonca uberá správnym smerom“.
„Nebol by som veľmi spokojný, keby som bol dnes (ruský prezident Vladimir) Putin, nikdy by som nebol spokojný, keby som bol Putin, ale už vôbec nie v posledných niekoľkých týždňoch, pretože veci sa nevyvíjajú správnym smerom,“ doplnil.
Rutte označil stretnutie ministrov zahraničia NATO za „veľmi dobré“, hoci doplnil, že „ide o demokratickú alianciu a vždy budeme mať debaty“. Zdôraznil však, že v porovnaní so situáciou pred dvoma rokmi je rozdiel obrovský.
Generálny tajomník tiež zopakoval svoje štvrtkové slová o tom, že mnohí členovia NATO neprispievajú dostatočnými finančnými prostriedkami na pomoc Ukrajine.