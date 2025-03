Zelenskyj: Sankcie musia zostať v platnosti, kým sa Rusko nestiahne

Brusel 20. marca (TASR) - Na štvrtkové zasadnutie Európskej rady v Bruseli sa prostredníctvom telemostu pripojil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Európskych partnerov vyzval, aby ponechali v platnosti sankcie proti Rusku až do momentu, keď Moskva začne sťahovať svoje sily z Ukrajiny. Upozornil, že napriek dohode s USA pokračuje Rusko v útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Putin musí prestať klásť zbytočné požiadavky, ktoré len predlžujú vojnu, a musí začať plniť to, čo sľubuje svetu," vyhlásil Zelenskyj. "Sankcie musia zostať v platnosti, kým sa Rusko nezačne sťahovať z našej krajiny a plne nenahradí škody spôsobené svojou agresiou," deklaroval ukrajinský prezident.



Európskych lídrov tiež informoval, že Moskva pokračuje v útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Podľa prezidenta Ukrajiny tak Moskva robí napriek tomu, že Putin sa v utorok s americkým prezidentom Donaldom Trumpom dohodol na 30 dní trvajúcom neútočení na energetické zariadenia.



"Včera večer zasiahol našu energetickú infraštruktúru ďalší ruský úder. My na Ukrajine tomu čelíme každý deň a noc, vy to viete. A napriek Putinovým slovám o údajnej pripravenosti zastaviť útoky sa nič sa nezmenilo," povedal Zelenskyj lídrom európskej dvadsaťsedmičky.