Zelenskyj: S Trumpom to nešlo podľa očakávaní, je čas veci napraviť

Kyjev 4. marca (TASR) - Nikto si neželá mier viac ako Ukrajinci, zopakoval v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina je podľa neho pripravená pracovať na ukončení vojny a kedykoľvek podpísať dohodu o nerastných surovinách s USA. Priebeh piatkového stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome označil za poľutovaniahodný. Podľa neho nastal čas dať veci do poriadku, informuje TASR.



"Nikto z nás nechce nekonečnú vojnu. Ukrajina je pripravená čo najskôr zasadnúť za rokovací stôl. Môj tím a ja sme pripravení pracovať pod silným vedením prezidenta Trumpa na dosiahnutí trvalého mieru," napísal Zelenskyj v príspevku na sieti X, v ktorom vysoko ocenil Ameriku za všetko doterajšie úsilie, ktorým "pomohla Ukrajine udržať si suverenitu a nezávislosť". Ukrajina si to podľa Zelenského pamätá a je vďačná za to, že jej Trump za svojej prvej vlády poskytol protitankové rakety Javelin.



Zelenskyj príspevok zverejnil po tom, čo sa Trump v pondelok neskoro večer rozhodol dočasne pozastaviť poskytovanie americkej vojenskej pomoci Ukrajine. Pomoc bude vraj obnovená, keď Zelenskyj Trumpa presvedčí, že má skutočný záujem na mierových rokovaniach s Ruskom.



"Sme pripravení rýchlo pracovať na ukončení vojny a prvými etapami by mohlo byť prepustenie zajatcov a prímerie vo vzduchu - zákaz používania rakiet a bezpilotných lietadiel s dlhým doletom, útokov bombami na energetickú a inú civilnú infraštruktúru - a okamžité prímerie na mori, ak Rusko urobí to isté," napísal Zelenskyj.



Pokiaľ ide o dohodu o nerastných surovinách s USA, Ukrajina je podľa Zelenského pripravená podpísať ju kedykoľvek a v akomkoľvek vhodnom formáte. Túto dohodu ukrajinský prezident podľa svojich slov vníma ako krok k väčšej bezpečnosti a pevným bezpečnostným zárukám.



Uzavrieť ju mali pôvodne minulý piatok v Bielom dome. Stretnutie sa však skončilo predčasne po slovnej roztržke predstaviteľov USA a Zelenského v priamom prenose v Oválnej pracovni. Trump i jeho viceprezident J. D. Vance vytýkali Zelenskému údajný nevďak za už poskytnutú pomoc pre Ukrajinu, nezáujem o rokovania o mieri s Ruskom a zahrávanie si s treťou svetovou vojnou.



"Naše piatkové stretnutie vo Washingtone, v Bielom dome, neprebehlo tak, ako sa očakávalo. Je poľutovaniahodné, že sa tak stalo. Je čas dať veci do poriadku. Chceli by sme, aby budúca spolupráca a komunikácia boli konštruktívne," uzavrel Zelenskyj.