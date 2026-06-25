< sekcia Zahraničie
Zelenskyj schválil operáciu s cieľom povzbudiť Rusko k ukončeniu vojny
Zelenskyj zároveň vyzdvihol výsledky SBU pri obrane ukrajinských pozícií na fronte.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 25. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj schválil 40-dňovú operáciu Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU), ktorej cieľom je vyvinúť tlak na Rusko a prinútiť ho ukončiť vojnu. Zelenskyj o tom informoval vo štvrtok na sociálnych sieťach, napísal na svojom webe francúzsky denník Le Monde.
„Schválil som 40-dňovú operáciu SBU zameranú na ovplyvnenie agresorského štátu s cieľom prinútiť ho ukončiť vojnu,“ uviedol prezident.
Zelenskyj zároveň vyzdvihol výsledky SBU pri obrane ukrajinských pozícií na fronte. Podľa neho SBU v uplynulých mesiacoch dosahuje „vynikajúce výsledky“ najmä vďaka využívaniu bezpilotných lietadiel. Prezident dodal, že špeciálna jednotka SBU Alfa patrí k lídrom v útokoch na príslušníkov a techniku ruských okupačných síl.
Toto oznámenie prišlo v čase, keď Ukrajina pri svojich útokoch s využitím bezpilotných lietadiel zasahuje aj ciele hlboko v ruskom vnútrozemí. Kyjev tieto útoky označuje za súčasť úsilia oslabiť vojenské kapacity Ruska a zvýšiť tlak na Moskvu.
„Schválil som 40-dňovú operáciu SBU zameranú na ovplyvnenie agresorského štátu s cieľom prinútiť ho ukončiť vojnu,“ uviedol prezident.
Zelenskyj zároveň vyzdvihol výsledky SBU pri obrane ukrajinských pozícií na fronte. Podľa neho SBU v uplynulých mesiacoch dosahuje „vynikajúce výsledky“ najmä vďaka využívaniu bezpilotných lietadiel. Prezident dodal, že špeciálna jednotka SBU Alfa patrí k lídrom v útokoch na príslušníkov a techniku ruských okupačných síl.
Toto oznámenie prišlo v čase, keď Ukrajina pri svojich útokoch s využitím bezpilotných lietadiel zasahuje aj ciele hlboko v ruskom vnútrozemí. Kyjev tieto útoky označuje za súčasť úsilia oslabiť vojenské kapacity Ruska a zvýšiť tlak na Moskvu.