Zelenskyj schválil sankcie za ruské voľby na Kryme a v Donbase

Kyjev 2. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj schválil rozhodnutie Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) o zavedení osobných ekonomických a iných reštriktívnych opatrení (sankcií) v dôsledku ruských parlamentných volieb na Kryme a v samozvaných republikách v Donbase. Informovala o tom v utorok agentúra Ukrinform.



RNBO uvalila 15. októbra sankcie na 237 osôb, ktoré sa podieľali na organizácii a konaní volieb do ruskej Štátnej dumy v ukrajinskej Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti (Donbas), ktoré Kyjev nazýva dočasne okupovanými územiami, a na Kryme, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko.



Voľby do ruskej Štátnej dumy (dolná komora parlamentu) sa konali 17. až 19. septembra. Obyvatelia Donbasu, ktorí získali ruské občianstvo, sa mohli po prvý raz zapojiť do volieb do ruského parlamentu. V Rostovskej oblasti na juhu Ruska im to umožnili v 50 volebných miestnostiach. Mali tiež možnosť vopred sa zaregistrovať a následne hlasovať elektronicky.