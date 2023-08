Zelenskyj si pri útokoch uvedomuje možnú stratu morálneho kreditu

Kyjev 10. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si veľmi dobre uvedomuje možnosť straty vysokého morálneho kreditu vo vojne a veľmi dobre robí, že Kyjev pri útokoch v Rusku nepoužíva západné zbrane. Pre portál televízie Sky News to povedal bývalý vplyvný predstaviteľ britskej armády generálporučík Simon Mayall.



Zelenskyj sľúbil, že Ukrajina nebude pri útokoch na územie Ruska používať zbrane dodané Západom. Túto podmienku si stanovili mnohé krajiny vyzbrojujúce Kyjev.



Sú totiž obavy, že takéto útoky by vojnu vystupňovali a do konfliktu by zatiahli aj členov Severoatlantickej aliancie (NATO).



Rastie však počet útokov ukrajinských dronov na ruské územie. Predstavitelia Moskvy tvrdia, že len v noci na štvrtok zostrelili najmenej 13 dronov.



"Jedna z vecí, ktorú Ukrajina robí veľmi dobre, je tá, že nepožíva vojenskú výzbroj poskytnutú západnými veľmocami mimo svojich hraníc," povedal britskej televízii Mayall.



"Prezident Zelenskyj si je veľmi, veľmi dobre vedomý, že vojna sa môže rozšíriť, že môže stratiť vysoký morálny kredit a západná podpora môže byť menej rozhodná," dodal generálporučík vo výslužbe.



Napriek obavám, že pri takýchto útokoch môžu utrpieť zranenia ruskí občania, sú Ukrajinci podľa Mayalla "oprávnení brániť sa a útoky vracať" – ale musia viac útočiť na vojenské ciele.