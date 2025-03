Zelenskyj si pripomenul masakry v Buči a vyzval Európu na zjednotenie

Kyjev 31. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zavítal v pondelok do mesta Buča v Kyjevskej oblasti, ktoré je už tri roky synonymom masakrov civilistov počas ruskej okupácie na začiatku vojny na Ukrajine. Počas návštevy v Buči Zelenskyj vyzval európskych spojencov, aby sa zjednotili a zabránili tak podobným zverstvám. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Po ústupe ruských jednotiek z Buče po mesiaci okupácie vstúpili do tohto mesta aj novinári agentúry AFP, ktorí následne informovali, že na ulici videli ležať telá najmenej 20 civilistov s ranami po zastrelení. Niektorí z nich mali ruky zviazané za chrbtom.



Išlo o prvé zo série podobných zistení v mestách, z ktorých sa ruskí vojaci stiahli na jar 2022. Zábery z Buče a ďalších miest vyvolali pobúrenie medzinárodného spoločenstva a mali za následok začatie vyšetrovaní pre podozrenie, že ide o vojnové zločiny.



Moskva svoju zodpovednosť poprela a obvinila Ukrajinu, že mŕtvych v uliciach a masové hroby zinscenovala.



Zelenskyj v pondelok spolu s manželkou Olenou zapálili v Buči sviečky na pamätnom mieste pri Chráme sv. Andreja. Stalo sa tak v rámci pietneho obradu, na ktorom sa zúčastnili predsedovia parlamentov z viacerých európskych krajín. Európsky parlament (EP) zastupoval jeho podpredseda Martin Hojsík, informoval web EP.



Podľa Zelenského od udalostí v Buči „nikto na svete nemôže povedať, že nevie, čo Ukrajina bráni... Ukrajina bojuje za život pre svojich ľudí. Aby nikdy nikto na našej zemi neurobil to, čo ruskí okupanti“.



Vyzval nezabúdať na to, že to, čo sa stalo v Buči, sa môže zopakovať v ktorejkoľvek európskej krajine, ak Rusko nebude niesť zodpovednosť za túto vojnu. Za jeden z najväčších a najvýrečnejších symbolov vojny rozpútanej Ruskom na Ukrajine označil Zelenskyj „hroby obyčajných ľudí na dvoroch ich domov“, ako napísal v statuse na sieti Telegram.



Zelenskyj tiež informoval, že ukrajinské orgány začali pre podozrenie zo spáchania vojnových zločinov vyšetrovať viac ako 180.000 prípadov. V súvislosti s tým vyjadril nádej, že Medzinárodný trestný súd predvolá na lavicu obžalovaných aj ľudí z najvyšších miest ruského mocenského rebríčka.



AFP pripomenula, že americká administratíva sa momentálne snaží sprostredkovať prímerie a prípadnú mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou. Zelenskyj na margo toho povedal, že Ukrajina chce ukončiť vojnu tak, aby mala zaručenú bezpečnosť, trvalý mier a dôstojnosť.



AFP pripomenula, že Rusko je ochotné plniť navrhovanú dohodu o zastavení útokov v oblasti Čierneho mora len za predpokladu, že Západ zruší svojej sankcie voči ruským subjektom zapojeným do vývozu potravín. Ukrajinský prezident v tejto súvislosti varoval pred zrušením sankcií voči Rusku a uviedol, že Moskva by nemala z vojny „profitovať“.