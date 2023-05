Zelenskyj si uctil krymských Tatárov deportovaných za Stalina

Kyjev 18. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zverejnil vo štvrtok na sociálnych sieťach príspevky ku Dňu pamiatky krymských Tatárov, ktorých nútene deportovali sovietske úrady, a tiež ku Dňu Vyšívanky, tradičného ukrajinského odevu. TASR informuje podľa portálu britského denníka The Guardian.



Zelenskyj uviedol: "Tento rok sa v jednom dátume, 18. mája, spájajú dva významy. V tento deň pred 79 rokmi začali sovietske úrady deportovať krymských Tatárov. Tento národ chceli vymazať. Zbaviť domova, zbaviť práva na život. Ale tento národ prežil. A bude žiť slobodne."



Prezident pokračoval: "Mám na sebe jedinečnú výšivku s ozdobami, ktoré symbolizujú jednotu ukrajinského a krymskotatárskeho národa. Symboly našej sily a túžby žiť v našich domovoch. Nech je tohtoročný Deň Vyšívanky na Ukrajine pripomienkou toho, čím si naši ľudia museli prejsť a aká silná je naša kultúra. Na večnú pamiatku všetkých našich ľudí, ktorým vzali život totalitné režimy."



Politička krymskotatárskeho pôvodu a námestníčka ukrajinského ministra zahraničných vecí Emine Džepparová zverejnila na Twitteri fotografiu budovy ministerstva a pred ňou mierne spustenú vlajku krymských Tatárov. Pamiatku ich núteného vysťahovania z Krymského polostrova počas éry Sovietskeho zväzu si Ukrajina pripomína 18. mája.



Džepparová zopakovala, že cieľom Ukrajiny je obnoviť svoje hranice do stavu spred roka 2014, vrátane znovuzískania Ruskom okupovaného Krymu.



V tvíte napísala: "Dnes sme pred ministerstvom zahraničných vecí spustili vlajku krymských Tatárov - na pamiatku obetí nútenej deportácie pôvodných obyvateľov Krymu pred 79 rokmi. Sovietsky režim 18. mája 1944 začal genocídu národa krymských Tatárov, aby ich vymazal a prepísal dejiny polostrova. História sa zopakovala v roku 2014. Novodobé Rusko uplatňuje na Kryme tie najhoršie represívne praktiky. Ale predtým sa mu to nepodarilo a teraz sa mu to znova nepodarí. Oslobodenie Krymského polostrova ukončí zvrátené imperialistické túžby a vo svete sa obnoví rešpekt k ľudským právam."