Zelenskyj: Situácia na fronte v okolí mesta Pokrovsk sa zlepšila

Mníchov 14. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že vojenská situácia v okolí kľúčového mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti, ktorého sa v uplynulom období snažia zmocniť ruské sily, sa zlepšila. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa blogu DeepState, ktorý sleduje frontovú líniu, sa ruské sily už mesiace približujú k strategickému mestu a v súčasnosti sú od Pokrovsku vzdialené menej ako päť kilometrov.



Mesto leží na kľúčovej ceste, ktorá slúži na zásobovanie ukrajinských jednotiek na celom fronte, a jeho dobytie by podľa AFP Rusku umožnilo preniknúť do severnej časti Doneckej oblasti.



"Situácia v sektore Pokrovsk sa v uplynulých dňoch zlepšila. Žiadne podrobnosti. Ale povedal by som, že sme si tam istejší ako predtým," povedal ukrajinský prezident na okraj Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC). Svoje tvrdenia bližšie nešpecifikoval.



Ukrajinská armáda, ktorú sužuje nedostatok vojakov a zbraní, zaznamenáva straty územia, pričom od januára stratila viac ako tucet dedín vrátane banského mesta Toreck, píše AFP.



Ruské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že jeho sily obsadili ďalšie dediny - Dačne a Zelene Pole - v Doneckej oblasti oblasti na východe Ukrajiny.



V Pokrovsku žilo pred začiatkom invázie ruských jednotiek na Ukrajinu približne 60.000 ľudí. Podľa tamojších úradov ich v meste v súčasnosti zostáva len okolo 7000.



Pokrovsk je jednou z hlavných ukrajinských obranných bášt v Doneckej oblasti. Je kľúčovou cestnou aj železničnou križovatkou pre zásobovanie ukrajinských vojakov na fronte.