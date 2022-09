Zelenskyj: Situácia na oslobodených územiach je už stabilizovaná

Kyjev 14. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom videoposolstve v noci na stredu oznámil, že situácia na 4000 štvorcových kilometroch územia Ukrajiny oslobodeného od ruskej armády je už stabilizovaná.



Podľa britskej stanice BBC ukrajinský prezident dodal, že na ďalších oslobodených územiach - s približne rovnakou rozlohou - sa situácia postupne tiež stabilizuje: ukrajinská armáda tam identifikuje zostávajúcich ruských vojakov a diverzantov, pátra po kolaborantoch a zadržiava ich a obnovuje celkovú bezpečnosť.



Informoval tiež, že v oslobodených mestách Balaklija a Hrakove sa už začalo s vyplácaním dôchodkov, a to spätne za posledných päť mesiacov, keď ich výplata pre ruskú okupáciu nebola možná. Zelenskyj ubezpečil, že "všetci ukrajinskí dôchodcovia na oslobodenom území (svoje) dôchodky dostanú".



Zelenskyj vo svojom videopríhovore komentoval aj balík odporúčaní o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, ktorý z jeho poverenia vypracovali bývalý generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Anders Fogh Rasmussen a vedúci prezidentskej kancelárie Andrij Jermak.



Zelenskyj vyzdvihol, že základom návrhov sú "jasné a právne záväzné kroky, konkrétne a včasné opatrenia, najmä preventívne, zamerané na to, aby zabránili vojne a schladili agresora v jeho zámeroch".



Podľa Zelenského ide o záruky, aké Ukrajina pred ruskou inváziou nemala. Toto bol aj dôvod, "prečo Rusko nadobudlo pocit, že mu vojna proti Ukrajine prejde,“ povedal Zelenskyj.



Predložená správa, ktorá je výsledkom rozsiahlych diplomatických konzultácií, nenavrhuje, aby krajiny NATO kolektívne ponúkali svoje vojenské jednotky na obranu Ukrajiny. Uvádza však, že objem vojenskej, diplomatickej a ekonomickej pomoci na základe bilaterálnych dohôd by nemal byť obmedzovaný. Táto podpora by mohla byť prispôsobená úrovni hrozby a týkať sa celého medzinárodne uznaného územia Ukrajiny. V správe sa tvrdí, že najsilnejšou bezpečnostnou zárukou pre Ukrajinu je jej schopnosť brániť sa proti agresorovi.