Zelenskyj: Situácia v oblasti Charkova je zložitá, ale kontrolovateľná

Charkov 16. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok zavítal do mesta Charkov na severozápade Ukrajiny, kde ruská armáda v posledných dňoch zaznamenala taktické a bojové úspechy. Samotný Charkov je od hranice s Ruskom vzdialený asi 30 kilometrov, doplnila vo svojej správe britská stanica BBC citovaná agentúrou TASR.



Podľa Zelenského je situácia na tejto časti frontu momentálne "extrémne zložitá", ale ukrajinská armáda ju má naďalej pod kontrolou.



Vo svojom statuse na platforme Telegram Zelenskyj okrem toho napísal, že ukrajinskí vojaci "spôsobujú okupantom značné straty". Dodal, že pre zložitosť situácie na severovýchode Ukrajiny velenie posilňuje ukrajinské jednotky.



Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej správe zo štvrtka konštatoval, že ruské jednotky v Charkovskej oblasti postúpili o niečo vyše osem kilometrov od hraníc s Ruskou federáciou, pričom tempo ruských útočných operácií na severe Charkovskej oblasti naďalej klesá.



Podľa Kyjeva sa ruské jednotky snažia dosiahnuť taktické zisky v oblasti obce Lukianci a mesta Vovčansk, ale ukrajinské protiútoky, delostrelectvo a útoky bezpilotných lietadiel im bránia presadiť sa v týchto oblastiach.



ISW konštatoval, že ruským jednotkám sa od 10. mája darí dosahovať taktické úspechy na severe Charkovskej oblasti na tých úsekoch, kde ukrajinské ozbrojené sily cielene nevytvárajú výraznejšie obranné línie. V súčasnosti sa ako priorita ruských jednotiek javí skôr vytvorenie nárazníkovej zóny než hlboký prienik do Charkovskej oblasti, uvádza ISW citovaný stanicou BBC.



Zníženie aktivity ruskej armády na tomto úseku frontu komentoval vo štvrtok aj generálny štáb ozbrojených síl Ukrajiny, ktorý uviedol, že ukrajinská vojaci zmarili plány Ruska preniknúť čo najhlbšie do mestskej zástavby Vovčanska a opevniť sa tam.



Ruské ministerstvo obrany na svojom pravidelnom brífingu uviedlo, že jednotky skupiny síl Sever postúpili v Charkovskej oblasti do hĺbky ukrajinskej obrany. Aj ukrajinský projekt Deep State v statuse na Telegrame hlási, že ruské jednotky postúpili severne od Vovčanska. "Nepriateľ mal čiastočný úspech pri Kyslivke i pri Berestovom," uvádza Deep State podľa BBC.