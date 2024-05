Zelenskyj: Situáciu v Charkovskej oblasti sa podarilo stabilizovať

Kyjev 17. mája (TASR) - Ruské sily postúpili v jednej oblasti Charkovskej oblasti o desať kilometrov, no situáciu na bojisku sa ukrajinskej armáde podarilo stabilizovať. Uviedol to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre ukrajinské médiá, píše TASR s odvolaním na agentúru Reuters.



"Naše obranné sily dnes (v piatok) stabilizovali Rusov tam, kde sa nachádzajú. Najhlbší bod ich postupu je desať kilometrov," citovala Zelenského slová tlačová agentúra RBK-Ukrajina.



Rusko spustilo 10. mája novú ofenzívu na Charkovskú oblasť, ktorá sa nachádza pri spoločnej hranici na severovýchode Ukrajiny. Zelenskyj tento týždeň vzhľadom na situáciu zrušil svoje návštevy Belgicka a Španielska.



Podľa výpočtov agentúry AFP na základe údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) dobylo Rusko od 9. do 15. mája celkovo 278 štvorcových kilometrov ukrajinského územia.