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Zelenskyj: Sklad, ktorý explodoval, patril ukrajinskej armáde
Sekundárne explózie munície po ruskom nálete zdevastovali okolité domy a zasiahli aj domov dôchodcov pre starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím.
Autor TASR
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Kyjev 29. augusta (TASR) - Sklad pri Kyjeve, ktorý v noci na sobotu explodoval pri ruskom útoku, patril ukrajinskej armáde a boli v ňom uskladnené delostrelecké granáty, drony a ďalšia munícia, uviedol v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Prvý zásah smeroval na miesto, kde bola uskladnená munícia, ktorá by tam absolútne nemala byť – sklad obranných síl. Došlo k detonácii granátov, mín, ďalšej munície a dronov. A to vo významnom rozsahu,“ uviedol Zelenskyj vo svojom videoposolstve.
Sekundárne explózie munície po ruskom nálete zdevastovali okolité domy a zasiahli aj domov dôchodcov pre starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím. Podľa najnovších údajov útok a následné masívne výbuchy neprežilo najmenej 37 ľudí a viac než 380 museli evakuovať, pripomína stanica CNN.
Zelenskyj situáciu priamo označil za „strašnú nedbalosť tých, ktorí skladovali výbušné materiály hneď vedľa ľudí“. Zdôraznil, že ukrajinské predpisy jasne zakazujú umiestňovanie muničných skladov v obytných zónach.
Prípadom sa podľa neho okamžite začala zaoberať štátna polícia, tajná služba SBU a prokuratúra. Zelenskyj vyhlásil, že vojna nemôže byť ospravedlnením pre ignorovanie bezpečnostných predpisov a očakáva rýchle, exemplárne tresty a prepúšťanie zodpovedných úradníkov.
„Prvý zásah smeroval na miesto, kde bola uskladnená munícia, ktorá by tam absolútne nemala byť – sklad obranných síl. Došlo k detonácii granátov, mín, ďalšej munície a dronov. A to vo významnom rozsahu,“ uviedol Zelenskyj vo svojom videoposolstve.
Sekundárne explózie munície po ruskom nálete zdevastovali okolité domy a zasiahli aj domov dôchodcov pre starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím. Podľa najnovších údajov útok a následné masívne výbuchy neprežilo najmenej 37 ľudí a viac než 380 museli evakuovať, pripomína stanica CNN.
Zelenskyj situáciu priamo označil za „strašnú nedbalosť tých, ktorí skladovali výbušné materiály hneď vedľa ľudí“. Zdôraznil, že ukrajinské predpisy jasne zakazujú umiestňovanie muničných skladov v obytných zónach.
Prípadom sa podľa neho okamžite začala zaoberať štátna polícia, tajná služba SBU a prokuratúra. Zelenskyj vyhlásil, že vojna nemôže byť ospravedlnením pre ignorovanie bezpečnostných predpisov a očakáva rýchle, exemplárne tresty a prepúšťanie zodpovedných úradníkov.