Zelenskyj skritizoval NATO za „neisté“ výroky o členstve Ukrajiny

Kyjev 11. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok skritizoval "neisté" a "slabé" výroky Severoatlantickej aliancie týkajúce sa členstva Ukrajiny v NATO. Podľa neho táto neistota Aliancie ohľadne pozvania Ukrajiny povzbudzuje Rusko, aby pokračovalo v "terore". TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP a portálu britského denníka The Guardian.



Zelenskyj tiež uviedol, že je "absurdné", ak NATO neurčí Ukrajine časový rámec pre jej vstup do Aliancie.



"Ceníme si našich spojencov. Ceníme si našu spoločnú bezpečnosť. A vždy budeme oceňovať otvorený rozhovor. Ukrajina bude na summite NATO vo Vilniuse zastúpená. Pretože je to úctivé. Ale aj Ukrajina si zaslúži úctu. Teraz, na ceste do Vilniusu, sme dostali signály, že určité formulácie v texte sa dohadujú bez Ukrajiny," napísal ukrajinský prezident na Twitteri.



Zelenskyj pokračoval: "A rád by som zdôraznil, že tieto formulácie sa týkajú pozvania Ukrajiny, aby sa stala členom NATO, nie samotného členstva Ukrajiny."



"Je nevídané a absurdné, že ani pre pozvanie, ani pre členstvo Ukrajiny nie je stanovený časový rozvrh. Pričom zároveň sú do textu dodané dokonca aj hmlisté formulácie o 'podmienkach' pre pozvanie Ukrajiny," kritizoval NATO Zelenskyj.



"Vyzerá to tak, že nie je ochota ani pozvať Ukrajinu do NATO, ani prijať ju za člena Aliancie," uviedol prezident.



"To znamená, že sa necháva príležitosť pre vyjednávanie o členstve Ukrajiny v NATO počas rokovaní s Ruskom. A pre Rusko to znamená motiváciu pokračovať v terore," upozornil Zelenskyj. "Neistota je slabosť. A o tom budem na summite otvorene hovoriť," doplnil.