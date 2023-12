Zelenskyj skupine G7: Rusko dúfa, že jednota Západu sa rozpadne

Kyjev 6. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal v stredu lídrom skupiny G7, že Rusko zvýšilo tlak na fronte. Varoval, že Moskva počíta s tým, že budúci rok nastane "kolaps" jednoty západných krajín. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Virtuálne stretnutie skupiny G7, na ktorom sa zúčastnili kľúčoví spojenci Kyjeva vrátane prezidenta USA Joea Bidena a britského premiéra Rishi Sunaka, sa uskutočnil v čase obáv, že podpora Ukrajiny zo strany Západu by mohla slabnúť.



"Rusko dúfa len v jednu vec - že budúci rok sa usporiadanie slobodného sveta zrúti," povedal Zelenskyj a varoval, že ruský prezident Vladimir Putin "výrazne zvýšil tlak na fronte".



"Musíme vyhrať boj o motiváciu. Motiváciu našich ľudí a celej Európy. Prebiehajúci boj nie je len o osude Ukrajiny, je to o Európe," uviedol Zelenskyj na summite lídrov skupiny G7.



Ukrajinský prezident zároveň vyzval členské krajiny Európskej únie, aby "splnili" sľub o začatí prístupových rokovaní Ukrajiny.



Európska komisia v zásade tento krok odporučila, ale ešte to musia schváliť vlády jednotlivých členských štátov EÚ. Rozhodnutie má padnúť na poslednom riadnom summite tohto roka 14. a 15. decembra.