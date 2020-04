Zelenskyj sľúbil vedcom milión dolárov za vakcínu proti koronavírusu

Kyjev 14. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prisľúbil vedcom svojej krajiny odmenu vo výške milión dolárov (920.000 eur), ak sa im podarí vyvinúť vakcínu proti koronavírusu SARS-CoV-2. Podľa agentúry AFP o tom v pondelok informovala Zelenského hovorkyňa.



Ukrajina s približne 42 miliónmi obyvateľov má doteraz 3102 pozitívne testovaných na infekčné ochorenie COVID-19 a 93 obetí.



Zelenskyj "verí, že milión dolárov je dobrým stimulom," uviedla vo vyhlásení jeho hovorkyňa Julija Mendeľová. Dodala, že cieľom je vyvinúť vakcínu, ktorá by "zachránila stovky tisíc životov".



Zelenskyj podľa Mendeľovej "skutočne chce, aby ukrajinskí vedci aktívnejšie pracovali na vývoji liekov, ktoré pomôžu celému svetu." Hovorkyňa dodala, že Zelenského žiadosť o vývoj vakcíny proti COVID-19 bola minulý mesiac zaslaná Ukrajinskej akadémii vied.



Aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok upozornila, že na úplné zastavenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, ktoré si celosvetovo dosiaľ vyžiadalo vyše 119.000 úmrtí, bude potrebná bezpečná a účinná vakcína.



"Naša globálna prepojenosť znamená, že riziko opätovného zavlečenia a obnovenia COVID-19 pretrvá," povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtuálnom brífingu zo Ženevy. Zdôraznil, že "v konečnom dôsledku bude na úplné prerušenie prenosu potrebný vývoj a dodanie bezpečnej a účinnej vakcíny".



Zelenského hovorkyňa podľa AFP nevysvetlila, z akých zdrojov sa bude financovať odmena pre vedcov v krajine, ktorej hospodárstvo je vyčerpané dlhotrvajúcim konfliktom s ruskými separatistami a spolieha sa na medzinárodnú pomoc. "Zatiaľ nehovoríme o konkrétnom zdroji peňazí," povedala.



Po detekovaní prvých prípadov nákazy novým koronavírusom Ukrajina konala rýchlo a zavrela školy, univerzity a verejné priestory, aby zastavila šírenie vírusu. V troch veľkých ukrajinských mestách je odstavená aj premávka metra.