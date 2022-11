Zelenskyj sľúbil, že vláda obnoví všetky objekty, ktoré zničilo Rusko

Kyjev 29. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prisľúbil, že jeho vláda obnoví každý objekt, ktorý zničili ruskí okupanti a varoval pred pokračujúcimi ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru. Povedal to vo svojom pravidelnom videoodkaze zverejnenom v noci na utorok. TASR správu prevzala z britskej spravodajskej stanice Sky News.



"Ukrajina nikdy nebude miestom na spustošenie. Ukrajina nikdy neprijme príkazy od 'súdruhov' z Moskvy. Urobíme všetko pre to, aby sme obnovili každý objekt, každý dom, každý podnik zničený okupantami," uviedol Zelenskyj.



Ukrajinský prezident tiež povedal, že za uplynulý týždeň čelila Chersonská oblasť na juhu Ukrajiny ruskému ostreľovaniu 258-krát. Útoky podľa jeho slov zasiahli tunajších 30 obcí. Dodal, že ruské údery poškodili zariadenie, ktoré dodáva vodu do mesta Mykolajiv.



Ruská armáda sústredene útočí na kritickú ukrajinskú infraštruktúru a zdroje výroby a prenosu elektrickej energie od začiatku októbra. Stredajšie ruské bombardovanie spôsobilo doposiaľ najhoršie škody na energetickej infraštruktúre a milióny ľudí na Ukrajine zostali bez svetla, vody a tepla.