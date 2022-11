Zelenskyj sľubuje obnovu zničenej infraštruktúry v Chersonskej oblasti

Kyjev/Londýn 12. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu večer potvrdil, že ukrajinská armáda ovláda už viac ako 60 lokalít v oslobodenej časti Chersonskej oblasti. Informoval, že ruské jednotky "pred útekom zničili všetku kritickú infraštruktúru". Avizoval však, že Ukrajina všetko obnoví, "aj keď to nejaký čas trvá".



Vo svojom príhovore sa Zelenskyj vrátil aj k piatkovému oslobodeniu mesta Cherson a vyhlásil, že ukrajinské ozbrojené sily oslobodia všetky okupované územia.



"Dnes sa všetci spolu cítime povzbudení. Neviem, či je ešte niekto, kto si nepozrel video s obyvateľmi Chersonu, ako vítajú ukrajinských obrancov," uviedol Zelenskyj, pričom poznamenal, že takýchto privítaní bude ešte veľa, "v tých mestách a dedinách, ktoré sú stále okupované". Zdôraznil: "Na nikoho nezabúdame, nikoho neopustíme. Rovnako to bude aj v Heničesku a Melitopole".



Po kapitulácii Chersonu sa mesto Heničesk stalo administratívnym centrom okupovanej časti Chersonskej oblasti, informovala britská stanica BBC.



Tá tiež s odvolaním sa na zvodku ukrajinskej armády tvrdí, že v Heničesku zaviedli tzv. suchý zákon - okupačné úrady dalo zaistiť a vyviezť alkoholické nápoje zo skladov, obchodov, reštaurácií a iných miest verejného stravovania, píše sa tiež v správe. BBC poznamenala, že túto informáciu nebolo možné ihneď potvrdiť.



BBC však súčasne uviedla, že Cherson a oslobodenú časť Chersonskej oblasti opäť spravuje ukrajinská vojenská správa pod velením Jaroslava Januševyča. V meste a priľahlej oblasti pôsobí polícia Ukrajiny.



Operačné velenie ukrajinskej armády pre sektor Juh v sobotu informovalo, že jeho jednotky na oslobodenom území Chersonskej oblasti naďalej pátrajú po zostávajúcich ruských vojakoch, ktorí sa údajne prezliekli do civilného odevu. Ukrajinskí vojaci hľadajú aj vojenskú techniku ruskej armády.



V samotnom meste Cherson ešte stále nie je dostatok potravín, čistej vody a liekov, ale už sa tam začína rozvážať humanitárna pomoc.



BBC dodala, že oslobodenie Chersonu tiež umožní obnoviť dodávky vody z Dnepra do mesta Mykolajiv.



Hovorkyňa velenia skupiny Juh ukrajinskej armády Nataľa Humeňuková v rozhovore v ukrajinskej televízii v sobotu uviedla, že jediným územím v Mykolajivskej oblasti, ktorá ešte nebola oslobodená od ruskej armády, je Kinburská kosa - piesčitý výbežok na juhozápade Kinburského polostrova ležiacim medzi ústím rieky Dneper-Bug a Čiernym morom.



Podľa Humeňukovej sa ukrajinské jednotky snažia odtiaľ ruských vojakov vytlačiť. "Bojové práce prebiehajú a ak si stanovíme cieľ oslobodiť celú Mykolajivskú oblasť, tak bude oslobodená," uviedla.



Správa o tom, že na Kinburskej kose uviazla skupina ruských vojakov informovala ukrajinská armáda v piatok, krátko po tom, ako jej jednotky vstúpili do Chersonu.