Zelenskyj sľubuje rýchle kroky v boji proti korupcii

Kyjev 23. januára (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že korupcia nebude tolerovaná. Prisľúbil súčasne, že tento týždeň prídu dôležité rozhodnutia v boji proti tomuto chronickému problému krajiny, ktorý zatlačila do úzadia vojna proti Rusku. Informovala o tom agentúra Reuters.



Zelenského prísľub prišiel po obvineniach z korupcie na vysokej úrovni vrátane správy o pochybných praktikách pri vojenskom obstarávaní. Tie sa objavili napriek tomu, že ukrajinskí predstavitelia zdôrazňujú národnú jednotu vo svetle invázie.



"Chcem, aby bolo jasné: nebude návrat k tomu, čo bývalo v minulosti, k tomu, ako zvykli žiť rôzni ľudia blízky štátnym inštitúciám alebo tráviaci celé svoje životy zháňaním funkcií," povedal Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore.



"Tento týždeň bude časom pre príslušné rozhodnutia. Rozhodnutia už boli pripravené. Nechcem ich teraz zverejňovať, no bude to všetko spravodlivé," dodal.



Zelenskyj pred zvolením za prezidenta v roku 2019 sľuboval zmeniť spôsoby vládnutia v bývalej sovietskej republike. V nedeľňajšom príhovore uviedol, že jeho vláda prijala rezignáciu námestníka ministra po vyšetrovaní obvinení, že prijal úplatok.



Prezident tohto predstaviteľa nemenoval, že no podľa správ zadržali pre zmienené obvinania námestníka ministra pre infraštruktúru Vasyľa Lozynského.



Opätovné zameranie na boj proti korupcii sa týka aj ministerstva obrany, ktoré podľa ukrajinských médií nakupuje potraviny za predražené ceny. Rezort tieto obvinenia označil za falošné. Prípad bude prešetrovať aj parlamentný výbor.