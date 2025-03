Zelenskyj: So Spojenými štátmi zostávame strategickými partnermi

Londýn 1. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v sobotu napoludnie na sociálnej sieti X poďakoval Spojeným štátom a americkému ľudu za všetku podporu od začiatku celoplošnej ruskej invázie. Pripomenul, že napriek náročnému dialógu obe krajiny zostávajú strategickými partnermi, informuje TASR.



Zelenskyj, ktorý je na návšteve Británie sa tak vyjadril po piatkovej ostrej slovnej výmene s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Oválnej pracovni Bieleho domu. "Pomoc Ameriky nám pomohla prežiť a ja to chcem oceniť. Napriek náročnému dialógu zostávame strategickými partnermi. Musíme však byť k sebe úprimní a priami, aby sme skutočne pochopili naše spoločné ciele," uviedol Zelenskyj.



"Je pre nás veľmi dôležité, aby nás prezident Trump podporil. Chce ukončiť vojnu, ale nikto si neželá mier viac ako my. My sme tí, ktorí vojnu na Ukrajine prežívajú. Je to boj o našu slobodu, o naše prežitie," uviedol Zelenskyj, podľa ktorého je Ukrajina pripravená s USA podpísať zmluvu o nerastných surovinách, ktorá "bude prvým krokom k bezpečnostných zárukám." Predstavitelia oboch krajín mali dohodu podpísať už v piatok, avšak pre roztržku boli rokovania predčasne ukončené.



Podľa Zelenského však Ukrajina potrebuje aj jasné bezpečnostné záruky. "Prímerie bez bezpečnostných záruk je pre Ukrajinu nebezpečné. Mier môže nastať len vtedy, keď budeme vedieť, že máme bezpečnostné záruky, keď bude naša armáda silná a naši partneri budú s nami," napísal.



"Naša situácia je ťažká, ale nemôžeme len tak prestať bojovať a nemať záruky, že sa Putin zajtra nevráti. Bez podpory USA to bude náročné. Nemôžeme však stratiť svoju vôľu, slobodu ani našich ľudí," vyhlásil Zelenskyj.



Ukrajinský prezident v piatok predčasne odišiel z rokovania s Trumpom, ktorý napísal, že Zelenskyj nie je pripravený na mier. Predchádzala tomu ostrá výmena názorov medzi oboma lídrami v Oválnej pracovni Bieleho domu, kde Trump Zelenského obvinil, že nie je dostatočne vďačný za americkú podporu, a na ukrajinského lídra zvyšoval hlas. Zelenskému tiež povedal, že "hazarduje s miliónmi životov treťou svetovou vojnou".