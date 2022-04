Zelenskyj: Spojenci nám konečne dodávajú zbrane, o ktoré sme žiadali

Kyjev 23. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vo svojom pravidelnom večernom príhovore uviedol, že spojenci konečne dodávajú Ukrajine zbrane, ktoré žiadala. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Požadované zbrane pomôžu podľa Zelenského zachrániť životy tisícov ľudí.



Kanada v piatok oznámila, že ukrajinským jednotkám poskytla zbrane ťažkého delostrelectva a príslušnú muníciu, čím splnila prísľub kanadského premiéra Justina Trudeaua, ktorý začiatkom týždňa sľúbil, že Kanada pošle Ukrajine delostrelecké zbrane. Kanada okrem toho uviedla, že sa dokončujú zmluvy o obrnených vozidlách, ktoré pošle na Ukrajinu tak skoro, ako to len bude možné.



Zelenskyj tiež uviedol, že piatkové vyhlásenie ruského veliteľa naznačuje, že Rusko plánuje vytvoriť pozemný koridor vedúci z ukrajinského Donbasu do Moldavska, čo dokazuje, že Rusko plánuje napadnúť aj iné krajiny.



Zástupca veliteľa ruského Centrálneho vojenského okruhu Rustam Minnekajev totiž v piatok vyhlásil, že Moskva plánuje nielen získať kontrolu nad celým územím Donbasu, ale úplne ovládnuť aj juh Ukrajiny, aby sa vytvoril pozemný koridor na Krym a do Podnesterska v Moldavsku, kde sa údajne tiež porušujú práva po rusky hovoriaceho obyvateľstva. Moldavsko si následne v piatok predvolalo ruského veľvyslanca, aby mu tlmočilo svoj protest v súvislosti s týmito výrokmi Minnekajeva.