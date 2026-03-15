Zelenskyj spojil masívne ruské útoky na Ukrajinu s obchádzaním sankcií
Nemecko i ďalší podporovatelia Ukrajiny toto rozhodnutie USA kritizovali s tým, že tlak na Rusko musí byť v záujme ukončenia vojny na Ukrajine vyvíjaný aj naďalej.
Kyjev 15. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v nedeľu na prísnejšie presadzovanie sankcií voči Rusku. Odvolal sa pritom na masové ruské útoky na Ukrajinu, pri ktorých Moskva podľa neho využíva komponenty zahraničnej výroby, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Len v priebehu minulého týždňa ruské jednotky nasadili do útokov na Ukrajinu 1770 dronov a 86 rakiet a striel s plochou dráhou letu, napísal Zelenskyj v príspevku na platforme X. Každá z týchto striel podľa neho obsahuje najmenej 60 zahraničných komponentov, ku ktorým sa Rusko dostalo obchádzaním sankcií. Schéma tohto obchádzania sankcií je pritom dobre známa a musí byť zastavená, dodal ukrajinský prezident.
Zelenskyj tiež poukázal na Blízky východ, kde Irán podniká odvetu voči izraelsko-americkému vojenskému ťaženiu prostredníctvom dronových útokov na krajiny v regióne. Ukrajinský prezident poznamenal, že svet si nemôže dovoliť vybudovať obranný systém pre Európu aj Blízky východ a zdôraznil, že ešte kritickejšie je odoprieť Rusku schopnosť vyrábať rakety v jeho vlastných továrňach.
Západné krajiny uvalili na Moskvu sankcie po tom, čo Rusko vo februári 2022 vojensky napadlo susednú Ukrajinu. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa však pred niekoľkými dňami oznámila, že ruská ropa, ktorá je už naložená na tankeroch a v tranzite, sa môže dočasne predávať. Toto opatrenie má zvýšiť ponuku na svetovom trhu po tom, čo ceny ropy prudko vzrástli v dôsledku vojny na Blízkom východe. Dočasná výnimka z amerických sankcií má zostať v platnosti do 11. apríla.
Nemecko i ďalší podporovatelia Ukrajiny toto rozhodnutie USA kritizovali s tým, že tlak na Rusko musí byť v záujme ukončenia vojny na Ukrajine vyvíjaný aj naďalej.
Len v priebehu minulého týždňa ruské jednotky nasadili do útokov na Ukrajinu 1770 dronov a 86 rakiet a striel s plochou dráhou letu, napísal Zelenskyj v príspevku na platforme X. Každá z týchto striel podľa neho obsahuje najmenej 60 zahraničných komponentov, ku ktorým sa Rusko dostalo obchádzaním sankcií. Schéma tohto obchádzania sankcií je pritom dobre známa a musí byť zastavená, dodal ukrajinský prezident.
Zelenskyj tiež poukázal na Blízky východ, kde Irán podniká odvetu voči izraelsko-americkému vojenskému ťaženiu prostredníctvom dronových útokov na krajiny v regióne. Ukrajinský prezident poznamenal, že svet si nemôže dovoliť vybudovať obranný systém pre Európu aj Blízky východ a zdôraznil, že ešte kritickejšie je odoprieť Rusku schopnosť vyrábať rakety v jeho vlastných továrňach.
Západné krajiny uvalili na Moskvu sankcie po tom, čo Rusko vo februári 2022 vojensky napadlo susednú Ukrajinu. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa však pred niekoľkými dňami oznámila, že ruská ropa, ktorá je už naložená na tankeroch a v tranzite, sa môže dočasne predávať. Toto opatrenie má zvýšiť ponuku na svetovom trhu po tom, čo ceny ropy prudko vzrástli v dôsledku vojny na Blízkom východe. Dočasná výnimka z amerických sankcií má zostať v platnosti do 11. apríla.
Nemecko i ďalší podporovatelia Ukrajiny toto rozhodnutie USA kritizovali s tým, že tlak na Rusko musí byť v záujme ukončenia vojny na Ukrajine vyvíjaný aj naďalej.