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Zelenskyj, Starmer, Merz a Macron sa v nedeľu stretnú v Londýne
Stretnutie sa uskutoční krátko po tom, čo Zelenskyj vo štvrtok adresoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie v neutrálnej krajine.
Autor TASR
Paríž 5. mája (TASR) - Britský premiér Keir Starmer privíta v nedeľu v Londýne ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, nemeckého kancelára Friedricha Merza a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Diskutovať budú o tom, ako vyvinúť ďalší tlak na Rusko. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Toto stretnutie lídrom umožní pokračovať v úzkej spolupráci na spoločnom programe, ktorým je pokračujúca podpora Ukrajiny a zvyšovanie tlaku na ruské vojnové úsilie,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Rusko zlyháva vo vojenskej, ekonomickej aj strategickej oblasti a napriek tomu neúspešne pokračuje v smrtiacej vojne,“ dodal úrad francúzskeho prezidenta.
Stretnutie sa uskutoční krátko po tom, čo Zelenskyj vo štvrtok adresoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie v neutrálnej krajine. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní o ukončení vojny, výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny. Kremeľ na to reagoval tým, že ukrajinský prezident je kedykoľvek vítaný v Moskve, keď sa chce stretnúť s Putinom.
„Toto stretnutie lídrom umožní pokračovať v úzkej spolupráci na spoločnom programe, ktorým je pokračujúca podpora Ukrajiny a zvyšovanie tlaku na ruské vojnové úsilie,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Rusko zlyháva vo vojenskej, ekonomickej aj strategickej oblasti a napriek tomu neúspešne pokračuje v smrtiacej vojne,“ dodal úrad francúzskeho prezidenta.
Stretnutie sa uskutoční krátko po tom, čo Zelenskyj vo štvrtok adresoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie v neutrálnej krajine. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní o ukončení vojny, výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny. Kremeľ na to reagoval tým, že ukrajinský prezident je kedykoľvek vítaný v Moskve, keď sa chce stretnúť s Putinom.