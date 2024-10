Zelenskyj: Summit na základni Ramstein by sa mal konať už čoskoro

Kyjev 30. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu povedal, že ďalšia schôdzka kontaktnej skupiny na podporu Ukrajiny na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku by sa mala uskutočniť už v nadchádzajúcich týždňoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Už vidíme kontúry ramsteinského stretnutia, ktoré by sa malo uskutočniť v najbližších týždňoch," povedal Zelenskyj.



Schôdzka kontaktnej skupiny na podporu Ukrajiny sa na základni Ramstain mala pôvodne konať už v sobotu 12. októbra, pričom hostiť ju mal prezident USA Joe Biden.



Stretnutie malo byť súčasťou jeho viacdňovej cesty do Nemecka, ktorú však napokon zrušil. Dôvodom bolo, že chcel dohliadať na prípravy i reakciu na ničivý hurikán Milton, ktorý sa vtedy blížil k západnému pobrežiu amerického štátu Florida.