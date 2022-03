Zelenskyj: Susedné štáty Ruska sú ohrozené

Štokholm 24. marca (TASR) - Rusko "zničí slobodu" v Európe a bude prenasledovať svojich susedov, upozornil vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v prejave pre poslancov švédskeho parlamentu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Ak by Ukrajina nevydržala a nebránila sa, znamenalo by to, že... všetci susedia Ruska sú odteraz v nebezpečenstve," uviedol Zelenskyj prostredníctvom videolinky.



"Rusko rozpútalo vojnu s Ukrajinou, pretože chce postupovať ďalej do Európy, chce zničiť v Európe slobodu... Toto je zásadná výzva pre Európu, aby týždenne uvaľovala tvrdé sankčné balíky voči Rusku," uviedol podľa AFP Zelenskyj.



Ukrajinský prezident zároveň varoval Švédsko, že Moskva má v hľadáčiku jeho ostrov Gotland v Baltskom mori. Švédsko v roku 2018 po 14 rokoch obnovilo po ruskej anexii Krymu na tomto ostrove vojenské aktivity.



"Znamenalo by to, že ste v nebezpečenstve, pretože len more rozdeľuje vás a túto agresívnu politiku," podotkol Zelenskyj, podľa ktorého "ruskí propagandisti už prostredníctvom rozhlasu i televízie diskutujú, ako bude Rusko okupovať Gotland a ovládať ho na celé desaťročia".



Zelenskyj zároveň poďakoval Švédsku za jeho podporu po tom, čo Štokholm prvýkrát od roku 1939 súhlasil s dodávkami zbraní pre Ukrajinu, na území ktorej vládne vojna.



Švédsko, ktoré nie je členom Severoatlantickej aliancie a oficiálne je vojensky neutrálne, vo štvrtok ohlásilo druhú dodávku 5000 protitankových striel pre Ukrajinu.



Podpora členstva v NATO vo Švédsku po ruskej invázii prudko vzrástla, no premiérka Magdalena Anderssonová túto myšlienku zatiaľ vylúčila. Pripojenie sa k Aliancii podľa nej znamená riziko "destabilizácie" severnej Európy.



Prejav Zelenského, ktorý počas uplynulých týždňov prostredníctvom videolinky vystúpil na pôde parlamentov niekoľkých krajín, si v švédskom parlamente vyslúžil potlesk v stoji, uvádza AFP.