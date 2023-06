Zelenskyj: Svet musí reagovať na zničenie Kachovskej priehrady

Kyjev 6. júna (TASR) - Svet musí reagovať na zničenie ukrajinskej priehrady Nova Kachovka na rieke Dneper v Chersonskej oblasti. Vyhlásil to v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, pričom z útoku obvinil Rusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Svet musí reagovať," uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram. Dodal, že Rusko je zodpovedné za výbuch stavby, ktorý nastal v noci o 02.50 h miestneho času (01.50 SELČ).



"Toto je len jeden ruský teroristický čin. Je to len jeden ruský vojnový zločin," napísal Zelenskyj. Zároveň Rusko obvinil z páchania ekocídy.



"Rusko je vo vojne so životom, s prírodou, s civilizáciou. Rusko musí opustiť ukrajinskú zem a musí sa plne zodpovedať za svoj teror," uviedol ukrajinský prezident.



Kyjev v utorok uviedol, že po útoku na Kachovskú priehradu bolo zaplavených 24 ukrajinských obcí. Ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko zároveň potvrdil, že príslušné úrady už z postihnutej oblasti evakuovali "približne tisíc ľudí".



Rusko však trvá na tom, že priehrada bola čiastočne zničená v dôsledku "niekoľkých útokov" z ukrajinskej strany. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova išlo o "úmyselnú sabotáž", ktorej cieľom bolo odrezať od dodávok vody anektovaný Krymský polostrov.