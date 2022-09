Zelenskyj: Telá nájdené na pohrebisku v Iziume nesú známky mučenia

Kyjev 16. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že na telách z masového pohrebiska v ukrajinskom Iziume boli nájdené dôkazy mučenia. Mesto prednedávnom dobyla späť ukrajinská armáda. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Stovky obetí z pohrebiska v Iziume, "boli mučené, zastrelené alebo zahynuli pri ostreľovaní", povedal Zelenskyj vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. Podľa neho existujú dôkazy o rôznych krutostiach, pričom niektoré telá mali okolo krku lano alebo mali polámané ruky.



"Vyše 400 tiel so známkami mučenia, detí, tých, ktorí zahynuli v dôsledku raketových útokov, a príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl sa našlo na masovom pohrebisku v Iziume," uviedol Zelenskyj s tým, že konečný počet obetí zatiaľ nie je známy. Ukrajinský prezident Izium navštívil v stredu.



"Rusko sa už stalo najväčším zdrojom terorizmu na svete, žiadna iná teroristická mocnosť za sebou nenechala toľko mŕtvych... Svet musí konať. Rusko musí byť uznané za štát sponzorujúci terorizmus," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Facebook.



Oleh Synehubov - gubernátor Charkovskej oblasti, v ktorej Izium leží - uviedol, že na masovom pohrebisku boli nájdené tiež telá so zviazanými rukami. "Podľa našich informácií nesú všetci známky násilnej smrti. Sú tu telá s rukami zviazanými za chrbtom. Každá skutočnosť bude vyšetrená," cituje Synehubova agentúra Reuters.



Reportéri z AFP v piatok informovali o stovkách hrobov v lesoch za mestom. Jeden z reportérov videl na pohrebisku telo so zviazanými rukami. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) chce do Iziumu poslať monitorovací tím, aby preveril tvrdenia ukrajinských orgánov o nájdení masových hrobov.