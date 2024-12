Zelenskyj: Telefonát Orbána s Putinom podkopáva jednotu v Európe

Kyjev 11. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu kritizoval maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý telefonicky diskutoval o vojne na Ukrajine s ruským lídrom Vladimirom Putinom. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Nikto by si nemal posilňovať svoj osobný imidž na úkor jednoty, každý by sa mal zameriavať na dosiahnutie spoločného úspechu," napísal Zelenskyj na platforme X v reakcii na stredajší telefonát medzi Orbánom a Putinom.



Kremeľ v súvislosti s telefonátom Putina s Orbánom informoval, že témou diskusie boli aj energetické projekty.



Orbán sa tento týždeň stretol aj s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom v jeho rezidencii v Mar-a-Lago na Floride. Republikán Trump tlačí na rýchle ukončenie konfliktu na Ukrajine, pripomína AFP.



Maďarský premiér je najbližším politickým partnerom Trumpa i Putina v Európskej únii a opakovane vyzýva na mierové rokovania medzi Moskvou a Kyjevom, pričom Ukrajine odmieta posielať vojenskú pomoc.



Krátko po tom, čo Maďarsko v júli prevzalo rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, sa Orbán vybral za Putinom, aby podľa vlastných slov preskúmal možnosti ukončenia konfliktu na Ukrajine. Lídri mnohých ostatných členských štátov EÚ aj predstavitelia samotnej Únie ho za to kritizovali tvrdiac, že na to nemal mandát EÚ. Orbán samotný v Moskve vtedy netvrdil, že zastupuje EÚ, avšak Putin ho na tlačovej konferencii predstavil ako premiéra štátu, ktorý práve prevzal predsedníctvo v Rade EÚ.