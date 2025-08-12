< sekcia Zahraničie
Zelenskyj telefonoval s Erdoganom a poďakoval mu za podporu
Erdogan počas telefonátu povedal, že víta pokrok v mierových rozhovoroch medzi Ruskom a Ukrajinou a dúfa, že v budúcich kolách rokovaní uvidí zmysluplný pokrok smerom k prímeriu.
Autor TASR
Kyjev/Ankara 12. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok poďakoval svojmu tureckému náprotivku Recepovi Tayyipovi Erdoganovi za podporu. Po ich spoločnom telefonáte tiež vyhlásil, že nespravodlivý mier po vojne Ukrajiny s Ruskom by netrval dlho a viedol len k tomu, že ruské sily zaberú ďalšie ukrajinské územie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a portálu The Independent.
„Skôr napodobnený než skutočný mier nebude trvať dlho a len povzbudí Rusko k zaberaniu ešte väčšieho územia,“ uviedol Zelenskyj na platforme X.
Ukrajinský prezident tiež poďakoval tureckému partnerovi za podporu ukrajinskej suverenity a územnej celistvosti. „Naše rozhovory sú vždy priateľské a vecné a cítime a veľmi si vážime úprimný a vrúcny postoj Turecka a celého tureckého ľudu k našej krajine,“ uviedol Zelenskyj.
Erdogan zároveň zopakoval svoju ponuku usporiadať stretnutie lídrov Ruska a Ukrajiny. Dodal tiež, že vytvorenie pracovných skupín pre vojenské, humanitárne a politické otázky by pomohlo pripraviť priestor pre takéto stretnutie.
„Prezident Erdogan potvrdil pripravenosť svojej krajiny zorganizovať summit lídrov Ukrajiny, Spojených štátov, Ruska a Turecka,“ potvrdil Zelenskyj na X.
