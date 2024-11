Macron telefonoval so Zelenským, potvrdil podporu pre Ukrajinu

Paríž 29. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron telefonoval v piatok s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, pričom potvrdil podporu pre Ukrajinu a znova odsúdil eskaláciu ruských útokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters odvolávajúcej sa na vyhlásenia oboch prezidentov.



Macron podľa vyjadrenia svojej kancelárie v telefonáte "čo najdôraznejšie odsúdil útoky Ruska, ktoré sú vykonávané nevyberaným spôsobom proti mestám, civilnému obyvateľstvu či energetickej infraštruktúre Ukrajiny a neustále sa stupňujú".



Zelenskyj separátne na sociálnej sieti Telegram uviedol, že francúzskemu prezidentovi opäť zdôraznil význam pozvania Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. "Mal som produktívny telefonický rozhovor s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Poďakoval som sa mu za pripravenosť Francúzska pomôcť s celkovým posilnením protivzdušnej obrany Ukrajiny a za podporu a urýchlenie presunu (francúzskych stíhacích) lietadiel Mirage (na Ukrajinu)," uviedol.



Francúzsko by malo Ukrajine dodať prvú várku stíhačiek Mirage 2000 už v prvých troch mesiacoch roku 2025. Ukrajinskí piloti a mechanici budú medzičasom vo Francúzsku školení na ich obsluhu a údržbu.



Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha požiadal v piatok svojich rezortných kolegov z členských krajín NATO, aby Ukrajinu do Aliancie pozvali už na nadchádzajúcom ministerskom zasadnutí, ktoré sa bude v Bruseli konať 3. - 4. decembra.



Hoci všetky členské štáty NATO na júlovom summite vo Washingtone potvrdili, že Ukrajina je na "nezvratnej ceste" k členstvu v Aliancii, USA, Nemecko i ďalšie krajiny vrátane Slovenska odmietajú pozvať Kyjev pre obavy z eskalácie konfliktu.