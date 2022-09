Zelenskyj telefonoval s novou britskou premiérkou Liz Trussovou

Kyjev/Londýn 6. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že s novou britskou premiérkou Liz Trussovou "koordinoval ďalší nátlak" na Rusko v súvislosti s inváziou, ktorú Moskva už siedmy mesiac vedie na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Cieľom je zastaviť agresiu a postaviť páchateľov pred spravodlivosť," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Twitter s tým, že bol prvým zahraničným politickým lídrom, s ktorým Trussová rokovala bezprostredne po nástupe do funkcie. Zároveň dodal, že novú britskú premiérku pozval na návštevu Ukrajiny.



Zelenskyj v súvislosti s telefonátom s Trussovou tiež zdôraznil, že je "dôležité označiť Rusko za teroristický štát".



Liz Trussová v utorok počas telefonátu so Zelenským vyjadrila svoju plnú podporu Ukrajine. "Vo svojom prvom telefonickom rozhovore s politickým partnerom od nástupu do funkcie premiérky opätovne uistila ukrajinského lídra, že má jej plnú podporu a Ukrajina sa môže dlhodobo spoliehať na pomoc Spojeného kráľovstva," uviedla Trussovej hovorkyňa.



Diskutovali tiež o "potrebe posilnenia globálnej bezpečnosti a opatreniach nevyhnutných na odrezanie finančných prostriedkov potrebných na poháňanie vojnovej mašinérie (ruského prezidenta Vladimira) Putina", cituje AFP.



Trussová je novou konzervatívnou líderkou Británie a funkciu prevzala po Borisovi Johnsonovi, ktorý bol jedným z najväčších podporovateľov Zelenského, pripomína AFP.



Británia je spojencom Ukrajiny od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy 24. februára. Londýn Kyjevu poskytol vojenské vybavenie, finančné prostriedky i výcvikové zdroje.