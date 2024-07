Zelenskyj telefonoval s Ruttem o budúcej spolupráci Ukrajiny s NATO

Kyjev 2. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj telefonoval s odchádzajúcim holandským premiérom a budúcim generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. V telefonáte diskutovali o budúcej spolupráci Ukrajiny so Severoatlantickou alianciou. TASR o tom v utorok informuje podľa správy agentúry Reuters.



Zelenskyj v utorok v príspevku na sieti X napísal, že Ruttemu sa poďakoval za všetko, čo on, holandská vláda a občania urobili pre Ukrajinu. Spresnil, že vyslovil vďaku za všetku včasnú a rozsiahlu obrannú, humanitárnu a politickú podporu a Ruttemu zagratuloval k vymenovaniu do novej funkcie šéfa Aliancie.



"Naďalej zostaneme v kontakte, keď sa ujme svojej novej funkcie generálneho tajomníka NATO," napísal Zelenskyj.



Rutte v nedeľu vo svojom rozlúčkovom prejave pred holandskými poslancami vyzval na pokračovanie v podpore Ukrajiny pri obrane proti ruskej agresii. Prebiehajúca vojna v Európe by podľa neho mala motivovať občanov Holandska, aby aj v budúcnosti podporovali Ukrajinu -"pre mier tam a bezpečnosť tu," povedal Rutte.



Päťdesiatsedemročný politik, ktorý viedol holandskú vládu takmer 14 rokov, bol pred niekoľkými dňami oficiálne vybraný za nového generálneho tajomníka NATO. Jeho vymenovanie sa stalo formalitou po tom, ako jeho jediný súper, rumunský prezident Klaus Iohannis, z boja o post odstúpil, keďže nezískal dostatočnú podporu.



Rutte tak začiatkom októbra vystrieda na čele tejto obrannej aliancie bývalého nórskeho premiéra Jensa Stoltenberga.