Zelenskyj telefonoval s Trumpom, hovorili o protivzdušnej obrane
Lídri sa naposledy stretli v septembri na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.
Autor TASR
Kyjev/Washington 11. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že telefonoval so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom a informoval ho o ruských útokoch na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Hovorili spolu tiež o možnostiach posilnenia ukrajinskej protivzdušnej obrany a konkrétnych dohodách, ktoré by to mali zabezpečiť, informuje TASR.
Telefonát, ktorý Zelenskyj označil za veľmi pozitívny a produktívny, nasledoval po piatkovom rozsiahlom ruskom útoku, ktorý cielil najmä na energetické zariadenia Ukrajiny a spôsobil výpadky prúdu v jej viacerých oblastiach. Moskva tvrdila, že jej sily útočili na objekty spojené s vojensko-priemyselným komplexom.
Zelenskyj uviedol, že Trumpovi „zablahoželal k jeho úspechu a dohode“ o prímerí v Pásme Gazy medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. Podľa jeho slov ide o výnimočný počin. „Ak je možné zastaviť vojnu v jednom regióne, potom je určite možné zastaviť aj iné vojny – vrátane tej ruskej,“ napísal na sieti Telegram.
Ukrajinský prezident šéfa Bieleho domu rovnako ocenil za „jeho ochotu podporiť Ukrajinu“. V súvislosti s posilnením protivzdušnej obrany uviedol, že na stole sú solídne nápady, ako to skutočne docieliť.
„Na ruskej strane musí existovať ochota zapojiť sa do skutočnej diplomacie – to sa dá dosiahnuť silou,“ dodal Zelenskyj. Biely dom ani Trump výsledky telefonátu bezprostredne nekomentovali.
Lídri sa naposledy stretli v septembri na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Trump po tejto schôdzke vyhlásil, že Ukrajina by mohla získať späť od Ruska celé svoje územie, čo si pozorovatelia interpretovali ako evidentný posun v jeho rétorike k vojne, ktorú Rusko už viac než tri roky vedie proti Ukrajine.
Zelenskyj vo štvrtok informoval, že Spojené štáty začiatkom budúceho týždňa navštívi ukrajinská delegácia vedená premiérkou Julijou Svyrydenkovou. S americkými predstaviteľmi bude rokovať o protivzdušnej obrane, energetike a krokoch v oblasti protiruských sankcií.
