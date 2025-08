Zelenskyj telefonoval s Trumpom o sankciách a obrannej spolupráci

Washington/Kyjev 5. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok informoval o telefonáte so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Hovorili o sankciách voči Rusku a o bilaterálnej obrannej spolupráci medzi Ukrajinou a USA, TASR o tom informuje podľa Zelenského príspevku na sieti X.



„Dnes sme zosúladili naše pozície. Vymenili sme si hodnotenia situácie: Rusi zintenzívnili brutalitu svojich útokov. Prezident Trump je plne informovaný o ruských útokoch na Kyjev a iné mestá a obce,“ uviedol Zelenskyj a Trumpovi poďakoval za úsilie, ktoré vyvíja smerom k spravodlivému a trvajúcemu mieru na Ukrajine. Rusko obvinil, že vojnu proti Ukrajine preťahuje.



Trump začiatkom minulého týždňa zopakoval, že je nespokojný s konaním ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý podľa neho chce, aby vojna na Ukrajine pokračovala. Skrátil preto 50-dňovú lehotu, ktorú mu dal na ukončenie vojny. Nový termín uplynie už vo štvrtok 8. augusta a v prípade jeho nedodržania Spojené štáty podľa Trumpa uvalia 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy.



„Samozrejme, hovorili sme o sankciách proti Rusku. Jeho ekonomika naďalej klesá, a preto je Moskva taká pozorná k tejto perspektíve a odhodlaniu prezidenta Trumpa. To môže veľa zmeniť,“ uviedla ukrajinská hlava štátu.



Zelenskyj s Trumpom podľa svojich slov diskutoval aj o iniciatíve PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny) s cieľom dodať Kyjevu zbrane vyrobené v USA. Záväzok zaplatiť zbrane pre Ukrajinu dosiaľ oznámili štyri krajiny - Holandsko, Švédsko, Nórsko a Dánsko. Podľa Zelenského prisľúbili viac než jednu miliardu dolárov.



Témou telefonického rozhovoru bola aj spoluprácu medzi Ukrajinou a USA v oblasti obrany. Ukrajinská strana podľa Zelenského už pripravila „návrh dohody o bezpilotných lietadlách“, je pripravená o nej podrobne rokovať a uzavrieť ju. „Mohla by to byť jedna z najsilnejších dohôd,“ dodal ukrajinský prezident.