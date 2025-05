Zelenskyj telefonoval s Trumpom, podrobnosti zatiaľ nie sú

Kyjev 8. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok telefonoval so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Uviedol to Zelenského úrad s tým, že podrobnosti o obsahu telefonátu budú zverejnené neskôr. Ukrajinský prezident predtým vo štvrtok telefonicky hovoril aj s novým nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. TASR informuje podľa agentúr AFP a DPA.



„Prezident Zelenskyj vedie telefonický rozhovor s prezidentom Trumpom. Podrobnosti poskytneme po výsledku rozhovoru,“ povedal reportérom Zelenského hovorca Serhij Nykyforov.



Ukrajinský prezident vo štvrtok telefonoval aj s Merzom, pričom to označil za „dobrý a podrobný rozhovor“, píše agentúra DPA.



V príspevku na platforme X Zelenskyj dodal, že Merz mu prisľúbil pokračovanie podpory pre Kyjev. „Bolo dôležité to počuť,“ podotkol.



„Spoliehame sa na to, že Nemecko bude naďalej hrať jednu z kľúčových úloh pri podpore Ukrajiny – tak pri ochrane našich ľudí teraz, ako aj pri obnove krajiny po skončení vojny,“ napísal Zelenskyj.



Ako dodal, s Merzom sa už „dohodol na práci na implementácii mnohých dôležitých záležitostí,“ pričom zdôraznil, že medzi Nemeckom a Ukrajinou existuje „veľký potenciál“ pre partnerstvo.



Zelenskyj bol jedným z prvých zahraničných politikov, ktorí v utorok zablahoželali Merzovi bezprostredne po jeho vymenovaní na post spolkového kancelára, pripomína DPA.