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Zelenskyj telefonoval s vyslancami USA o rokovaniach v Abú Zabí
Počas telefonátu Ukrajina predstavila Washingtonu svoje mierové návrhy a vyzvala na spoľahlivé bezpečnostné záruky po skončení vojny.
Autor TASR
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Kyjev 5. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že absolvoval komplexný 90-minútový rozhovor s americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom s cieľom pripraviť sa na trojstranné rokovania s Ruskom v Abú Zabí, ktoré sú naplánované na budúci týždeň. Stalo sa tak pred rokovaniami medzi predstaviteľmi Kyjeva a Moskvy, ktoré sa majú začať stretnutím v Bielom dome za účasti prvej dámy USA Melanie Trumpovej. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a portálu Kyiv Post.
„Práve sme mali veľmi podrobný, hodinu a pol trvajúci rozhovor so Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom,“ uviedol Zelenskyj v príspevku na platforme X v stredu večer počas návštevy Madridu.
Počas telefonátu Ukrajina predstavila Washingtonu svoje mierové návrhy a vyzvala na spoľahlivé bezpečnostné záruky po skončení vojny.
Zelenskyj tiež naliehal na dodávku systémov protivzdušnej obrany Patriot, keďže Ukrajina čelí kritickému nedostatku týchto systémov v dôsledku zintenzívňujúcich sa ruských útokov balistickými raketami.
„Rokovania musia napredovať na plné obrátky, aby sa táto vojna skončila čo najskôr. Ukrajina je pripravená podniknúť potrebné kroky,“ dodal ukrajinský prezident vo svojom príspevku.
Jeho vyjadrenia nasledovali po oznámení kancelárie prvej dámy USA, podľa ktorého Trumpová vo Washingtone privíta predstaviteľov Ruska a Ukrajiny. Presný dátum stretnutia ani mená možných účastníkov však kancelária neuviedla.
Vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev a ombudsmanka pre ľudské práva Jana Lantratovová sa vo štvrtok stretnú s prvou dámou USA, „pokiaľ sa podarí vyriešiť všetky logistické záležitosti“, informovala ruská tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.
Ukrajinský ombudsman pre ľudské práva Dmytro Lubinec oznámil, že sa tiež stretne s Trumpovou vo Washingtone.
Prvá dáma USA v októbri sprostredkovala lokálne prímerie v ukrajinskej Chersonskej oblasti, čo pomohlo evakuovať obyvateľov okupovaného mesta Olešky.
V Abú Zabí sa 10. a 11. novembra uskutočnia trojstranné rokovania USA, Ukrajiny a Ruska. Podľa Witkoffa budú zamerané na bezpečnostné opatrenia po skončení vojny, zmiernenie napätia, humanitárne otázky a ďalšie kroky smerujúce k mieru.
„Práve sme mali veľmi podrobný, hodinu a pol trvajúci rozhovor so Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom,“ uviedol Zelenskyj v príspevku na platforme X v stredu večer počas návštevy Madridu.
Počas telefonátu Ukrajina predstavila Washingtonu svoje mierové návrhy a vyzvala na spoľahlivé bezpečnostné záruky po skončení vojny.
Zelenskyj tiež naliehal na dodávku systémov protivzdušnej obrany Patriot, keďže Ukrajina čelí kritickému nedostatku týchto systémov v dôsledku zintenzívňujúcich sa ruských útokov balistickými raketami.
„Rokovania musia napredovať na plné obrátky, aby sa táto vojna skončila čo najskôr. Ukrajina je pripravená podniknúť potrebné kroky,“ dodal ukrajinský prezident vo svojom príspevku.
Jeho vyjadrenia nasledovali po oznámení kancelárie prvej dámy USA, podľa ktorého Trumpová vo Washingtone privíta predstaviteľov Ruska a Ukrajiny. Presný dátum stretnutia ani mená možných účastníkov však kancelária neuviedla.
Vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev a ombudsmanka pre ľudské práva Jana Lantratovová sa vo štvrtok stretnú s prvou dámou USA, „pokiaľ sa podarí vyriešiť všetky logistické záležitosti“, informovala ruská tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.
Ukrajinský ombudsman pre ľudské práva Dmytro Lubinec oznámil, že sa tiež stretne s Trumpovou vo Washingtone.
Prvá dáma USA v októbri sprostredkovala lokálne prímerie v ukrajinskej Chersonskej oblasti, čo pomohlo evakuovať obyvateľov okupovaného mesta Olešky.
V Abú Zabí sa 10. a 11. novembra uskutočnia trojstranné rokovania USA, Ukrajiny a Ruska. Podľa Witkoffa budú zamerané na bezpečnostné opatrenia po skončení vojny, zmiernenie napätia, humanitárne otázky a ďalšie kroky smerujúce k mieru.